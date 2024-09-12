Магия чисел. Как в Петербурге одинаково голосовали за одних депутатов, синхронно ходили или не ходили на участки

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге в минувшие выходные прошли выборы губернатора Петербурга и муниципальных депутатов 110 советов. Победители известны. Но при изучении выборной статистики все же могут возникнуть вопросы.



За губернатора проголосовали, а за депутатов — нет

Бывший председатель районной избирательной комиссии Борис Островский, в эти выборы безуспешно пытавшийся стать кандидатом, обратил внимание на странную выборную аномалию. На участке № 951 в «Малой Охте», где он голосовал, на выборах губернатора выдано одно количество бюллетеней, на выборах депутатов муниципальных советов — другое. «Как так получилось, что 304 человека получили бюллетень на губернатора и отказались получать бюллетень за муниципалов, — очень интересный вопрос», — заметил он.



Это видно и по явке в городе: на губернаторских она составил 37,7 % (1,5 млн человек), а на муниципальных — 31,7 %. В петербургском избиркоме говорили, что в городе почти 80 тысяч человек открепились от своих основных участков, чтобы проголосовать по местонахождению, и что эти люди не смогут выбрать муниципальных депутатов, так как окажутся, вероятнее всего, на территории другого округа.

Но в процентном соотношении это гораздо меньше (80 тысяч — это около 2 %), чем получившаяся разница. Более того, если представить, что произошло равномерное распределение таких горожан, то в среднем на участке разница составила бы 40 человек, а не 300. В нескольких районах города, как выяснила «Фонтанка», разница действительно в пределах нормы — до 100. Но есть районы, где цифры совсем иные.



В Красногвардейском районе на Малой Охте в УИК № 956 на муниципальных выборах выдали 543 бюллетеня, а на губернаторских — 767. В УИК № 947 муниципальных депутатов выбирали 310 человек, а губернатора — 506. Подобные аномалии есть и в Адмиралтейском районе — например, на УИК № 25 на муниципальных выборах голосовал 491 человек, а на губернаторских — 817. В УИК № 27 — 367 выбирающих муниципалов и 513 губернатора. В 32-й комиссии 481 человек проголосовали за муниципалов, а 770 — за губернатора.

Ещё одну причуду с явкой избирателей обнаружили в штабе кандидатов Купчино (никто из них не смог получить мандат на выборах, а Павел Швец, который участвовал в работе этого штаба 5 лет назад и стал главой округа 72, в выборах в этот раз не участвовал). По шести избирательным участкам в 72-м муниципалитете количество людей в списках избирателей оказалось разным на губернаторских и муниципальных выборах. Разница составила в среднем 100 человек на каждый участок в пользу муниципалов. Более того, на этих же участках получилось совершенно иначе в «Малой Охте», где голосовал Борис Островский, — больше людей проголосовали на муниципальных выборах, чем на губернаторских. «Как такое могло случиться? Только если избиратели открепились, чтобы проголосовать за губернатора, на другой участок и затем вернулись на свой, чтобы проголосовать за муниципалов», — рассуждают в штабе Купчино.



На участок никто не пришел

В целом явка на выборах в последний день была крайне маленькой, судя по официальной информации. Однако, исходя из обнародованной статистики, в городе нашлись даже участки, на которые в воскресенье совсем никто не пришел. Один из таких обнаружил уже бывший глава муниципалитета № 72 Павел Швец. «В моей родной школе № 226 на Бухарестской явка с закрытия участка в субботу до вечера воскресенья не изменилась», — написал он. Действительно в УИК № 2088 все воскресенье выдавали явку 23,17 %. Еще один такой участок «Фонтанка» нашла в Красногвардейском районе — УИК № 959, там явка все воскресенье была 27,58 %.



В Невском районе на участке № 1510, судя по всему, в воскресенье были всего несколько человек — явка за день изменилась меньше чем на процент, с 21,9 % до 22,6 %. В петербургском избиркоме ещё в день голосования предполагали, комментируя странности с цифрами на другом участке, что в системе «ГАС Выборы» могли быть ошибки — все ведь вводили вручную в ночи.

Депутаты-близнецы и магия чисел

В нескольких районах Петербурга депутаты-победители получили идентичное количество голосов. Например, так случилось в муниципалитете «Светлановское». Наталья Беляева, Александр Загородников, Вадим Мацко, Елена Ревенко и Ильдар Мансуров получили по 350 голосов в УИК № 366. В соседнем УИК № 367 им досталось по 306 голосов. А в 372-м — по 655. В соседнем с ними округе этого муниципалитета победители тоже получили равное количество голосов в нескольких участковых избирательных комиссиях. И это не единственный муниципалитет, где жители голосовали «в едином порыве». Так же случилось в муниципалитете «Звездное», только одинаковые голоса получили проигравшие, следует из сводной таблицы данных по УИК территориальной избирательной комиссии № 48. Например, Андрей Акинтьев из «Справедливой России» получил на УИК с нумерацией от 1325 по 1336 (за исключением 1334 и 1329) по 16 голосов. В этих же комиссиях самовыдвиженец Виктория Алексеева получила по 11 голосов, Артем Перелетов из «Новых людей» — тоже по 16. Самый низкий результат определили самовыдвиженцу Кириллу Ковалеву — везде всего лишь по пять проголосовавших за него. Магия чисел обнаружилась и на участке № 303 в Парголово: Денис Кузьмин, Анжелика Нестерова, Ольга Семина, Валентин Сахарчук и Ирина Сидорова получили там по 378 голосов. «Не знаешь, что писать? Пиши 378», — сыронизировали авторы телеграм-канала «Справедливой России», опубликовавшие протокол.



В Выборгском районе жители синхронизировались, голосуя не только за депутатов советов, но и за губернатора Александра Беглова: на участках № 302 — 54,5 %, № 303 — 54,6 %, № 304 — 58,9 %, № 305 — 54,4 %, № 306 — 54,6 %, № 307 — 52,4 %, № 308 — 54,6 %, № 310 — 54,6 %, № 311 — 54,6 %, № 312 — 54,6 %, № 313 — 54,6 %, № 314 — 54,5 %, № 315 — 54,6 %, № 316 — 54,5 %, № 317 — 54,5 %, № 318 — 54,6 %, № 319 — 54,5 %. Заметивший это член горизбиркома Павел Шапчиц написал в особом мнении, что результаты показались ему искусственными.



Массово заболевшие избиратели

В нескольких районах города в дни голосования оказалось, что почти треть избирателей заболели и попросили прислать урну для голосования домой. Очаги заболевания нашлись в Красногвардейском районе — по территории ТИК № 4 в помещении для голосования было выдано 14 647 бюллетеней, а вне помещения для голосования — 9 192, то есть более чем 38,5 % избирателей. В одном из УИКов этого района — № 905 — сложилась и вовсе парадоксальная ситуация: 602 проголосовали на избирательном участке и 602 с помощью переносной урны. В Выборгском районе в ТИК № 22 26 209 проголосовали на участках, а 9 683 — на дому. Для сравнения: в Калининском районе в ТИК № 11 на участках проголосовали 31 тысяча, а в ходе голосования на дому — 300 человек. А в Московском районе в ТИК № 19 на участках отметились 30 тысяч, а домой урну запросили 500 человек.



С КОИБами и без

Есть традиционное мнение, что электронная урна — это некий гарант голосования. Туда и не вкинуть разом пачку, с другой стороны — при подсчете не будет конфликтов и споров, кто в каком месте галочку поставил. Почти на половине избирательных участков Васильевского острова стояли КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней) — случайно или нет, именно на одном из таких участков нашли ручку с исчезающими чернилами. Анализировавшие данные с этого района наблюдатели заметили, что почти все высокие результаты победителей выборов оказались на участках, где этих урн нет. Например, на УИК № 135 Александр Беглов получил 80 процентов голосов, а на соседних УИК № 132,133 и 134 — 36,41 и 64 процента.



Там же управляющий из ТСЖ «Беринга, 1» единоросс Иван Червоткин получил 429 голосов на 135-м УИКе и 143, 85 и 117 голосов (это меньше, чем у пятерых других кандидатов) — в УИКах № 132,133 и 134. Можно было бы подумать, что за Червоткина так проголосовало его ТСЖ, но нет — оно голосовало на 181-м УИК.



Справедливости ради надо отметить, что еще один победитель выборов, военный-единоросс Владимир Менес, показал хорошие результаты не только на участке без КОИБов, но и с КОИБами проиграл только на одном из указанных.



В петербургском избиркоме процесс голосования ещё в понедельник оценили очень высоко, подчеркнув, что за всё это время не было жалоб. Наблюдатели, впрочем, настаивают, что не единожды писали в комиссии, но это расценивали как «обращения».

Итоги выборов подвели уже во всех районных избирательных комиссиях, а также в городской избирательной комиссии, с особым мнением выступил один человек — представитель партии «Яблоко».

