«Не до этого». Муниципальную реформу в Петербурге поставили на паузу

Голосование на муниципальных выборах в Петербурге Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру»/ Архив Поделиться Поделиться





Петербургские власти передумали проводить реформу муниципалитетов. По крайней мере — пока. Одни чиновники считают, что сейчас не то время. Другие добавляют, что выборы-2024 покажут, кого с кем объединять.

Последние два года петербургские муниципалы живут как на иголках, — им регулярно напоминают о грядущей муниципальной реформе. Говорить об этом начали после 2020 года, когда в новой Конституции появилось понятие «единой системы публичной власти». В прошлой версии главного закона страны муниципальная власть была описана как полностью независимая ветвь.



В 2021 году глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас написали законопроект, который должен был раскрыть суть новой поправки и изменить муниципальную систему. Большая часть новаций касалась сельских районов и регионов, где местные власти образовывали городские советы с мэром во главе. Петербургу как городу федерального значения реформа грозила большей зависимостью муниципалитетов от исполнительной власти. Например, глав муниципальных образований предлагалось выбирать из кандидатур, утверждённых губернатором города (сейчас главу выбирают голосованием муниципальные депутаты по своему усмотрению).



В первом чтении документ приняли в январе 2022 года. В Петербурге тогда обсуждали свою новацию — под общим видом муниципальной реформы чиновники хотели сократить число муниципалитетов. «Реформа нужна. Приведу конкретный пример. Я живу в Курортном районе, и у нас в Зеленогорске по соседним адресам расположены сразу четыре муниципалитета: Репино, Серово, Ушково и Смолячково. И это сводит на нет основной принцип муниципальной власти — ее шаговую доступность, ведь протяженность Курортного района — 45 километров», — говорил в июне 2022 года спикер петербургского парламента Александр Бельский. Он также обозначал сроки: «Если все будет нормально, то в 2023 году нам нужно будет подготовиться к ней, обсудить ее со всеми муниципалитетами, а уже в 2024 году выходить с реформой и проводить выборы в соответствии с ней». Как говорили собеседники «Фонтанки», чиновники собирались сократить количество муниципалитетов со 111 до 70. В Смольном и Законодательном собрании даже была нарезка будущих округов.



Федеральный законопроект собирались принять во втором чтении в феврале, но по понятным причинам рассмотрение отложили. А потом еще раз. Новые сроки рассмотрения документа никто не называл. Весной 2023 года «Ведомости» со ссылкой на источники в Кремле писали, что муниципальную реформу отодвинули на 2024 год — после выборов президента. Сотрудники муниципалитетов взаимодействуют с гражданами и «трогать их на этом этапе некорректно», говорили изданию информаторы.

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В Петербурге, впрочем, к реформе в этот момент всё ещё вовсю готовились. В петербургском парламенте даже начали рассматривать законопроект, который описывает, в каком случае и как муниципалитеты должны объединяться. «Преобразование муниципальных образований осуществляется законом Санкт-Петербурга по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти Санкт-Петербурга, федеральных органов государственной власти с учетом мнения населения соответствующей территории, выраженного муниципальным советом муниципального образования с учетом результатов публичных слушаний», — говорилось в тексте проекта. Как рассказывают собеседники «Фонтанки», в заксобрание тогда непрерывно звонили муниципальные депутаты и спрашивали, означает ли это уже полноценный старт реформы. Тогда на их вопросы внятно никто не мог ответить. Теперь же, после парламентских каникул, ответ сформулировали. По данным «Фонтанки», высокопоставленные чиновники отвечают, что и в Петербурге реформа отложена.



«Сейчас не до этого, идёт спецоперация — другие проблемы на повестке», — объяснил «Фонтанке» один из участников обсуждения муниципальной реформы. Другой собеседник иначе интерпретировал необходимость паузы: «Мы не смогли прийти к согласию с муниципальным сообществом и партиями».



Источник, близкий к руководству Законодательного собрания, добавляет: «До президентских выборов никого укрупнять точно не будут. А потом — посмотрят, кто и как себя проявит». На вопрос о том, не беспокоятся ли чиновники о муниципальном фильтре — ведь нынешние депутаты должны будут подписаться за выдвижение кандидатов в губернаторы Петербурга (осенью 2024 года в городе будут выбирать градоначальника), собеседник заметил, что ещё неясно, кто на эти выборы пойдёт. «В любом случае сомнений в том, что подписи будут в нужном количестве, нет. Большинство депутатов вне зависимости от реформ и так лояльны власти», — считает он.



Ещё один собеседник в Законодательном собрании уверен: реформа муниципалитетов, лишающая их самостоятельности, не нужна, потому что уже состоялась. «Сейчас у них урезано финансирование до минимального, приходится даже сокращать штаты, чтобы была возможность тратить средства не только на зарплаты, — объясняет он. — При этом денег на местное самоуправление выделяют сейчас не меньше, чем раньше — разница в том, что финансирование идёт через субсидии и дотации от чиновников. Сейчас муниципалитеты зависят от городского правительства, которое выделяет эти деньги. Более того, в Смольном хотят ещё и запретить муниципалам самим разыгрывать эти конкурсы. В таком виде муниципальная власть остаётся абсолютно бесправной».



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

