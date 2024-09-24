«Попробую пожарить картошку фри»: Дональд Трамп хочет поработать в McDonald’s

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал, что хочет поработать в ресторане быстрого питания McDonald’s. Об этом он заявил 23 сентября на встрече со сторонниками в Индиане штата Пенсильвания.



«Я думаю, что загляну на следующей неделе в McDonald’s. Попробую около получаса пожарить картошку фри. Хочу узнать, каково это», — сказал Дональд Трамп.



Ранее кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис заявляла, что в молодости работала в ресторане быстрого питания. Трамп, усомнившись в ее словах, сказал, что это неправда.

