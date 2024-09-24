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    «Попробую пожарить картошку фри»: Дональд Трамп хочет поработать в McDonald’s

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    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал, что хочет поработать в ресторане быстрого питания McDonald’s. Об этом он заявил 23 сентября на встрече со сторонниками в Индиане штата Пенсильвания.

    «Я думаю, что загляну на следующей неделе в McDonald’s. Попробую около получаса пожарить картошку фри. Хочу узнать, каково это», — сказал Дональд Трамп.

    Ранее кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис заявляла, что в молодости работала в ресторане быстрого питания. Трамп, усомнившись в ее словах, сказал, что это неправда.

    Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться на новый президентский срок, если проиграет в предстоящих выборах президента США. Выборы пройдут 5 ноября.

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