Трамп сказал, будет ли снова избираться в президенты, если проиграет эти выборы

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться на новый президентский срок, если проиграет в предстоящих выборах в ноябре. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает газета Telegraph.



Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил во время интервью, что не намерен выдвигаться в 2028 году, если проиграет в ноябрьских выборах демократу Камале Харрис. Однако миллиардер рассчитывает на успех в нынешней кампании. В 2028-м Трампу будет уже 82 года.

В настоящее время Трамп участвует в третьей подряд для себя президентской гонке. Выборы состоятся 5 ноября. Опросы среди американцев показывают, что оппонент-демократ Камала Харрис опережает Трампа на пять пунктов. Согласно последним данным, Харрис набрала 49 % голосов среди зарегистрированных избирателей, а Трамп – 44 %. Такие показатели указывают на значительный сдвиг по сравнению с июльским опросом, в котором Трамп опережал на два пункта кандидата от Демократической партии Джо Байдена, который снял свою кандидатуру на пост президента в июле.