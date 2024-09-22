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    Трамп сказал, будет ли снова избираться в президенты, если проиграет эти выборы

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    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться на новый президентский срок, если проиграет в предстоящих выборах в ноябре. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает газета Telegraph.

    Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил во время интервью, что не намерен выдвигаться в 2028 году, если проиграет в ноябрьских выборах демократу Камале Харрис. Однако миллиардер рассчитывает на успех в нынешней кампании. В 2028-м Трампу будет уже 82 года.

    В настоящее время Трамп участвует в третьей подряд для себя президентской гонке. Выборы состоятся 5 ноября. Опросы среди американцев показывают, что оппонент-демократ Камала Харрис опережает Трампа на пять пунктов. Согласно последним данным, Харрис набрала 49 % голосов среди зарегистрированных избирателей, а Трамп – 44 %. Такие показатели указывают на значительный сдвиг по сравнению с июльским опросом, в котором Трамп опережал на два пункта кандидата от Демократической партии Джо Байдена, который снял свою кандидатуру на пост президента в июле.

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