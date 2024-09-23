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Общество Технологии В России заработал Telegram-бот для жалоб на незаконный контент

В России заработал Telegram-бот для жалоб на незаконный контент

778
4 комментария

В России заработал бот в мессенджере Telegram, позволяющий сообщать о выявленном нелегальном контенте. Появление бота анонсировал сегодня ранее сооснователь Telegram Павел Дуров, однако в РФ и ряде других стран он поначалу не функционировал.

«Весь проблемный контент, который мы выявили в поиске, больше недоступен. Если вам все же удастся найти что-то небезопасное или незаконное в поиске Telegram, пожалуйста, сообщите нам об этом через @SearchReport», — написал Дуров.

Бот работает на английском языке, но жалобы принимаются и на русском.

При запуске бот сообщает, что предназначен для сообщения о поисковых запросах, которые могут быть использованы для поиска нелегального контента, и уточняет у пользователя — не желает ли тот отправить отчет.

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Комментарии
4
GOLDEN HORSE
52 минуты
Не успел объявить - в России тут же заработал 🤣🤣🤣 не сотрудничает он с фсб,ага 🤣🤣🤣🤣
Сила в Правде!!
57 минут
соловьёв с подельниками удалили свои каналы.
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