В России заработал Telegram-бот для жалоб на незаконный контент

В России заработал бот в мессенджере Telegram, позволяющий сообщать о выявленном нелегальном контенте. Появление бота анонсировал сегодня ранее сооснователь Telegram Павел Дуров, однако в РФ и ряде других стран он поначалу не функционировал.



«Весь проблемный контент, который мы выявили в поиске, больше недоступен. Если вам все же удастся найти что-то небезопасное или незаконное в поиске Telegram, пожалуйста, сообщите нам об этом через @SearchReport», — написал Дуров.

Бот работает на английском языке, но жалобы принимаются и на русском.









При запуске бот сообщает, что предназначен для сообщения о поисковых запросах, которые могут быть использованы для поиска нелегального контента, и уточняет у пользователя — не желает ли тот отправить отчет.

