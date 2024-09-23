В Испании две женщины познакомились в соцсетях с фейковым Брэдом Питтом и лишились 325 тысяч евро

В Испании полиция задержала пятерых человек по делу о мошенничестве, сообщает 23 сентября МВД страны. По данным полиции, фигуранты дела выманили у двух женщин 325 тысяч евро, прикинувшись американским актером Брэдом Питтом.



Сообщается, что они нашли жертв в социальных сетях. Это были «уязвимые» женщины, которые находились в депрессивном состоянии. Прикинувшись Брэдом Питтом, фигуранты дела начали с ними переписываться и сближаться. В какой-то момент женщины поверили, что впереди их ждут романтические отношения и совместное будущее с популярным актером.



Затем фейковый Брэд Питт предложил им вложиться в коммерческие проекты. В итоге одна женщина перевела 175 тысяч евро, а другая — 150 тысяч евро. Позже они поняли, что были обмануты, и сообщили об этом в правоохранительные органы.



Полицейские выяснили, что для денежных переводов преступники открыли несколько банковских счетов по фейковым документам людей африканских национальностей.



В итоге по делу о мошенничестве были задержаны 5 фигурантов, следственные действия проведены в отношении 10 человек. Полицейским удалось вернуть 85 тысяч евро из всей похищенной суммы.



Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге вынесли приговор мошенникам, которые прикидывались участниками «Битвы экстрасенсов».

