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Общество В Испании две женщины познакомились в соцсетях с фейковым Брэдом Питтом и лишились 325 тысяч евро

В Испании две женщины познакомились в соцсетях с фейковым Брэдом Питтом и лишились 325 тысяч евро

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7 комментариев

В Испании полиция задержала пятерых человек по делу о мошенничестве, сообщает 23 сентября МВД страны. По данным полиции, фигуранты дела выманили у двух женщин 325 тысяч евро, прикинувшись американским актером Брэдом Питтом.

Сообщается, что они нашли жертв в социальных сетях. Это были «уязвимые» женщины, которые находились в депрессивном состоянии. Прикинувшись Брэдом Питтом, фигуранты дела начали с ними переписываться и сближаться. В какой-то момент женщины поверили, что впереди их ждут романтические отношения и совместное будущее с популярным актером.

Затем фейковый Брэд Питт предложил им вложиться в коммерческие проекты. В итоге одна женщина перевела 175 тысяч евро, а другая — 150 тысяч евро. Позже они поняли, что были обмануты, и сообщили об этом в правоохранительные органы.

Полицейские выяснили, что для денежных переводов преступники открыли несколько банковских счетов по фейковым документам людей африканских национальностей.

В итоге по делу о мошенничестве были задержаны 5 фигурантов, следственные действия проведены в отношении 10 человек. Полицейским удалось вернуть 85 тысяч евро из всей похищенной суммы.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге вынесли приговор мошенникам, которые прикидывались участниками «Битвы экстрасенсов».

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Испания Мошенники Фейковый Брэд Питт
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Комментарии
7
Антти Лахтанен
2 часа
Сидение в соцсетях до добра не доведёт.
282694747
2 часа
Как это улыбает😁
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