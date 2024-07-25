    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 29

    1 м/с, вос

    758мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd86.55eur94.38

    Магия не помогла. В Петербурге огласили приговор мошенникам, притворявшимся участниками «Битвы экстрасенсов»

    653
    6 комментариев

    Красносельский районный суд Петербурга признал виновными лжеэкстрасенсов в мошенничестве. Трое осужденных похитили у доверчивых клиентов 939 190 рублей с февраля 2017-го по март 2020 года, сообщает 25 июля Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    По данным следствия, в начале 2017 года Арслан Биргалин решил создать группу, которая будет зарабатывать деньги, притворившись участниками «Битвы экстрасенсов» Татьяной Лариной, Фатимой Хадуевой, Марьяной Романовой и Олегом Шепсом. Биргалин и его сообщницы — Татьяна Саушкина и Маргарита Шаратова — общались с людьми по телефону, «помогали» им и получали за это крупные суммы денег. Группа искала клиентов через интернет. Биргалин создал сайты, которые были схожи айдентикой с шоу «Битва экстрасенсов». Люди думали, что будут общаться с медийными экстрасенсами с ТНТ, но по ту сторону телефона их ждали псевдомагические рекомендации Саушкиной, Шаратовой и Биргалина.

    Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Таким образом мошенники обманули 12 человек. К слову, прайс-лист услуг фальшивых экстрасенсов оказался весьма символичным. Так, некая «семикупольная защита», якобы действующая семь лет, стоила 77 777 рублей. «Двенадцатиапостольная защита», которая, по словам псевдомагов, работала бы 12 лет и делалась бы 12 часов, стоила 121 212 рублей.

    ПоделитьсяПоделиться

    Организатор группы получил пять лет колонии, его подруги-волшебницы отделались тремя и тремя с половиной годами условно. Свою вину осужденные признали, однако пока не вернули жертвам всю похищенную сумму. Одна из осужденных была в суде крайне эмоциональна, раскаивалась со слезами.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close