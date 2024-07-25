Магия не помогла. В Петербурге огласили приговор мошенникам, притворявшимся участниками «Битвы экстрасенсов»

Красносельский районный суд Петербурга признал виновными лжеэкстрасенсов в мошенничестве. Трое осужденных похитили у доверчивых клиентов 939 190 рублей с февраля 2017-го по март 2020 года, сообщает 25 июля Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
По данным следствия, в начале 2017 года Арслан Биргалин решил создать группу, которая будет зарабатывать деньги, притворившись участниками «Битвы экстрасенсов» Татьяной Лариной, Фатимой Хадуевой, Марьяной Романовой и Олегом Шепсом. Биргалин и его сообщницы — Татьяна Саушкина и Маргарита Шаратова — общались с людьми по телефону, «помогали» им и получали за это крупные суммы денег. Группа искала клиентов через интернет. Биргалин создал сайты, которые были схожи айдентикой с шоу «Битва экстрасенсов». Люди думали, что будут общаться с медийными экстрасенсами с ТНТ, но по ту сторону телефона их ждали псевдомагические рекомендации Саушкиной, Шаратовой и Биргалина.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Таким образом мошенники обманули 12 человек. К слову, прайс-лист услуг фальшивых экстрасенсов оказался весьма символичным. Так, некая «семикупольная защита», якобы действующая семь лет, стоила 77 777 рублей. «Двенадцатиапостольная защита», которая, по словам псевдомагов, работала бы 12 лет и делалась бы 12 часов, стоила 121 212 рублей.
Организатор группы получил пять лет колонии, его подруги-волшебницы отделались тремя и тремя с половиной годами условно. Свою вину осужденные признали, однако пока не вернули жертвам всю похищенную сумму. Одна из осужденных была в суде крайне эмоциональна, раскаивалась со слезами.