Магия не помогла. В Петербурге огласили приговор мошенникам, притворявшимся участниками «Битвы экстрасенсов»

Красносельский районный суд Петербурга признал виновными лжеэкстрасенсов в мошенничестве. Трое осужденных похитили у доверчивых клиентов 939 190 рублей с февраля 2017-го по март 2020 года, сообщает 25 июля Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным следствия, в начале 2017 года Арслан Биргалин решил создать группу, которая будет зарабатывать деньги, притворившись участниками «Битвы экстрасенсов» Татьяной Лариной, Фатимой Хадуевой, Марьяной Романовой и Олегом Шепсом. Биргалин и его сообщницы — Татьяна Саушкина и Маргарита Шаратова — общались с людьми по телефону, «помогали» им и получали за это крупные суммы денег. Группа искала клиентов через интернет. Биргалин создал сайты, которые были схожи айдентикой с шоу «Битва экстрасенсов». Люди думали, что будут общаться с медийными экстрасенсами с ТНТ, но по ту сторону телефона их ждали псевдомагические рекомендации Саушкиной, Шаратовой и Биргалина.