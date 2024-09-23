Самый красивый сезон года — на ваших рабочих столах. Держите подарок от «(От)Личного Петербурга»

Проект «(От)Личный Петербург» подготовил для своих читателей осенний подарок. Мы отобрали лучшие снимки наших фотографов, сделанные в городе во время самого красивого сезона. И превратили их в заставки на рабочий стол — для ваших телефонов и компьютеров. На каждом снимке — яркие краски: желтые, оранжевые, красные. И, конечно, любимые виды на Петербург.
Обои на смартфон ищите здесь, а заставки на рабочий стол компьютера — тут. Скачивайте фотографии, устанавливайте заставки и делитесь скриншотами в соцсетях!
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