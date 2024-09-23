    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, южн

    766мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.58eur103.38

    #отЛИЧНЫЙпитер

    Самый красивый сезон года — на ваших рабочих столах. Держите подарок от «(От)Личного Петербурга»

    1285
    обсудить
    ПоделитьсяПоделиться

    Проект «(От)Личный Петербург» подготовил для своих читателей осенний подарок. Мы отобрали лучшие снимки наших фотографов, сделанные в городе во время самого красивого сезона. И превратили их в заставки на рабочий стол — для ваших телефонов и компьютеров. На каждом снимке — яркие краски: желтые, оранжевые, красные. И, конечно, любимые виды на Петербург.

    Обои на смартфон ищите здесь, а заставки на рабочий стол компьютера — тут. Скачивайте фотографии, устанавливайте заставки и делитесь скриншотами в соцсетях!

    И следите за новостями проекта. Уже 26 сентября мы объявим лучшие места этого города — победителей наших 11 номинаций.

    Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы ежегодно просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, вошли в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составили окончательные списки, а мы выставили их на всеобщее голосование.

    26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. В этом году мы проведем ее вместе с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.

    «(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close