В Маяковке расскажут, как мода вошла в Церковь

В Италии проходят Недели моды для священнослужителей, в других странах — модные показы. Есть швейные фабрики, которые специализируются на «массовом» (относительно, конечно) изготовлении богослужебных облачений, а есть мастерские «от кутюр». В России одна из таких — «Артодокс» — она, в частности, разрабатывала для монахов скита на Валааме одноименную острову строгую лаконичную коллекцию. Создал мастерскую Ярослав Стародубцев. По образованию он художник, но и выпускник петербургской Духовной академии. «Для меня современная высокая мода в церкви — это не сияющая парча, актуальная для Синодального периода, а качественные натуральные ткани, глубина цвета, лаконичные линии и ювелирная ручная работа», — говорил Ярослав в одном интервью. Только Священное Писание и догматы не меняются, добавляет он. А то, как менялось церковное одеяние, можно даже на старинных иконах и фресках наблюдать. Не говоря уже о том, как менялась «мода» на церковную архитектуру.

