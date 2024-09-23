Призывали к насильственным акциям. В Кабардино-Балкарии задержали 15 подозреваемых в религиозном экстремизме

В селе Исламей Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики задержали
В ведомстве отметили, что задержаны
Члены экстремистского сообщества вели переписку в мессенджере WhatsApp.
СК России возбудил уголовное дело по статье «Организация экстремистского сообщества». Подозреваемым грозит до
Напомним, «Фонтанка» рассказывала, что МВД РФ подготовило проект новой стратегии противодействия экстремизму. В нем даны определения русофобии и ксенофобии, а также перечислены источники угроз экстремизма в России.