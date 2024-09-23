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    Призывали к насильственным акциям. В Кабардино-Балкарии задержали 15 подозреваемых в религиозном экстремизме

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    В селе Исламей Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики задержали 15 подозреваемых в публичном распространении радикальной идеологии, сообщает 23 сентября ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    В ведомстве отметили, что задержаны 15 граждан России. Их подозревают в распространении идеологии, которая отрицает традиционные нормы ислама и российские законы. Кроме того, речь шла и о совершении «насильственных акций по мотивам религиозной ненависти».

    Члены экстремистского сообщества вели переписку в мессенджере WhatsApp.

    СК России возбудил уголовное дело по статье «Организация экстремистского сообщества». Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

    Напомним, «Фонтанка» рассказывала, что МВД РФ подготовило проект новой стратегии противодействия экстремизму. В нем даны определения русофобии и ксенофобии, а также перечислены источники угроз экстремизма в России.

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