МВД РФ проанализировало источники экстремизма в России и сформировало понятие «русофобии»

МВД России подготовило проект новой стратегии противодействия экстремизму. В нем даны определения русофобии и ксенофобии, а также сформулированы источники угроз экстремизма в современной России. Соответствующий проект указа президента в понедельник, 22 июля, опубликовали на федеральном портале нормативно правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что проект содержит анализ состояния и источников угроз экстремизма в России. Как следует из документа, отдельное внимание уделено распространению идей радикального национализма и неонацизма в контексте проведения спецоперации и включения в состав России новых территорий. Кроме того, сформулированы понятия русофобии и ксенофобии, а также скорректирован термин — радикализм.

