МВД РФ проанализировало источники экстремизма в России и сформировало понятие «русофобии»

МВД России подготовило проект новой стратегии противодействия экстремизму. В нем даны определения русофобии и ксенофобии, а также сформулированы источники угроз экстремизма в современной России. Соответствующий проект указа президента в понедельник, 22 июля, опубликовали на федеральном портале нормативно правовых актов.
В пояснительной записке отмечается, что проект содержит анализ состояния и источников угроз экстремизма в России. Как следует из документа, отдельное внимание уделено распространению идей радикального национализма и неонацизма в контексте проведения спецоперации и включения в состав России новых территорий. Кроме того, сформулированы понятия русофобии и ксенофобии, а также скорректирован термин — радикализм.
Термины
- Русофобия — это неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, к русскому языку и культуре, выражающееся в том числе в агрессивных настроениях и действиях со стороны отдельных представителей и политических сил, а также дискриминационные действия со стороны недружественных России государств.
- Ксенофобия — проявление ненависти, неприязни или нетерпимости в отношении определенных социальных групп и общностей людей, а также к их отдельным представителям.
- Радикализм — приверженность идеологии насилия, характеризующая стремление к решительному и кардинальному изменению основ конституционного строя Российской Федерации, нарушению единства и территориальной целостности России.
Источники угроз экстремизма в России
- Сейчас, как говорится в документе, наблюдается стремление экстремистов, в том числе действующих из-за рубежа, к консолидации усилий в целях дестабилизации общественно-политической обстановки на территории России.
- Внешние экстремистские угрозы — поддержка, стимулирование и финансирование некоторыми государствами и негосударственными субъектами деятельности, направленной на дестабилизацию общественно-политической и социальной-экономической обстановки в РФ. Речь идет о нарушении территориальной целостности страны, в том числе с использованием «цветных революций», о фальсификации мировой истории, пересмотре взглядов на роль и место в ней России, распространении экстремистской идеологии, которая приводит к радикализации общества и отдельных лиц, содействии международным экстремистским и террористическим организациям, а также о финансировании экстремистской деятельности.
- Некоторые государства используют экстремизм и терроризм как средства для ведения «гибридных войн».
- Угрозу представляет политика некоторых иностранных государств по искажению истории, фальсификации роли и вклада СССР в победу над гитлеровской Германией и милитаристской Японией.
- Серьезные угрозы исходят от распространения идей неонацизма, укрепления радикальных националистических вооруженных формирований, в том числе на Украине. Недружественные страны используют украинский кризис для развязывания неклассических войн современного типа (гибридных) против России и разжигания агрессивных русофобских настроений в мире.
- Одним из основных способов дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки в России становится привлечение россиян к участию в несогласованных публичных мероприятиях, включая протестные акции. Их, как говорится в документе, умышленно трансформируют в массовые беспорядки.
- Экстремистские организации используют этнические и религиозные факторы для привлечения в свои ряды новых членов, а также стимулируют территориальные противоречия и конфликты, распространяют идеи «деколонизации России».
- Особую опасность представляют приверженцы радикальных течений ислама.
- Одним из факторов, которые способствует возникновению экстремистских проявлений, является неблагоприятная ситуация с противоправной деятельностью мигрантов. В документе говорится, что она сложилась в отдельных субъектах и населенных пунктах России.
- Сильную тревогу вызывает распространение радикализма в спортивной сфере, в том числе в спортивных школах и клубах, а также проникновение приверженцев экстремистской идеологии в тренерско-преподавательский состав.
- Спецслужбы и организации иностранных государств наращивают деструктивное информационно-психологическое воздействие на население России, особенно на молодежь. Значительное негативное влияние на ситуацию в стране оказывает деятельность иностранных неправительственных международных организаций и подконтрольных им российских объединений.
«Экстремистская деятельность маскируется под реализацию гуманитарных, образовательных, просветительских и иных социально значимых проектов, в рамках которых радикально настроенные лица проникают в органы публичной власти, политические партии, общественные и иные объединения, фонды, обладающие правом внесения предложений и принятия нормативных актов», — сказано в подготовленном МВД РФ проекте стратегии противодействия экстремизму.
Подробнее с документом можно ознакомиться на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Утвержденная до 2025 года стратегия противодействия экстремизму будет признана утратившей силу. Новая стратегия должна будет вступить в силу с момента ее подписания главой государства.