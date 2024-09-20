Владимир Путин провел из Петербурга Совет безопасности по истории России

Президент России Владимир Путин из Петербурга обсудил с Совбезом проблемы искажения истории. По словам лидера, другие государства используют этот ход для достижения политических целей в ущерб РФ. Об этом 20 сентября сообщает ТАСС.



«В последние годы история очень часто используется в современной политике как средство достижения определённых политических целей в отношении нашей страны. Причём делается это зачастую весьма недобросовестным способом. А это, конечно, уже касается сегодняшней текущей политики и отношения к этому со стороны официальных властей, нашей страны», — заявил Путин.

