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    Владимир Путин провел из Петербурга Совет безопасности по истории России

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    Президент России Владимир Путин из Петербурга обсудил с Совбезом проблемы искажения истории. По словам лидера, другие государства используют этот ход для достижения политических целей в ущерб РФ. Об этом 20 сентября сообщает ТАСС.

    «В последние годы история очень часто используется в современной политике как средство достижения определённых политических целей в отношении нашей страны. Причём делается это зачастую весьма недобросовестным способом. А это, конечно, уже касается сегодняшней текущей политики и отношения к этому со стороны официальных властей, нашей страны», — заявил Путин.

    С докладами в ходе обсуждения выступили Владимир Мединский и министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Владимир Путин уже несколько дней работает в Петербурге. Два дня назад он открыл Евразийский женский форум. А 19 сентября глава государства отправился на производственную площадку «Специального технологического центра».

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