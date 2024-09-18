«В российских женщинах раскрывается душа России»: Путин открыл Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии Евразийского женского форума. Пленарное заседание началось 18 сентября в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.



Глава государства поприветствовал участников форума, на который приехали женщины из 126 стран мира.



«Безусловно, это одна из наиболее авторитетных международных площадок, демонстрирующих потенциал и возможности современных женщин, их поистине колоссальную созидательную роль практически во всех сферах нашей жизни», — уточнил Путин.



«В российских женщинах раскрывается душа России: ее красота, притягательность, теплота, милосердие и душевная щедрость», — сказал президент страны.



Также Владимир Путин подчеркнул, что в российских женщинах сочетается умение быть востребованным сотрудником практически в любой сфере труда и при этом являться «настоящей душой большой многодетной семьи». «Знаем, что сочетать это очень нелегко, но наши женщины умеют это делать», — отметил Путин.



Евразийский женский форум продлится в Санкт-Петербурге до 20 сентября. В связи с этим в центре города действуют определенные перекрытия. Подробнее о них можно прочитать здесь. Автомобилистов также предупреждали о том, что возможны ограничения на ЗСД.