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Авто Город ЗСД в ближайшие дни могут перекрывать для проезда участников Евразийского женского форума

ЗСД в ближайшие дни могут перекрывать для проезда участников Евразийского женского форума

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10 комментариев

«Магистраль северной столицы» предупреждает водителей в Петербурге о возможных ограничениях на ЗСД из-за проезда кортежей. В эти дни в городе проходит Евразийский женский форум.

Прогнозируется, что с 18 по 20 сентября Западный скоростной диаметр будет существенно востребован для проезда гостей и участников форума, в том числе для специального транспорта, сообщает 17 сентября пресс-служба компании. В связи с этим возможны ограничения на южном участке магистрали — от КАД до набережной Екатерингофки и обратно.

«Ограничения вводятся профильными государственными органами на время прохождения организованных колонн и снимаются сразу по факту их проезда», — говорится в сообщении. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и следить за дорожной ситуацией по навигаторам и табло переменной информации.

Напомним, что на время проведения форума ограничено движение и в центре Петербурга. До конца дня 20 сентября, в частности, сужена проезжая часть 23 улиц.

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Петербург ЗСД Ограничения движения транспорта Перекрытия движения
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Комментарии
10
Слава России!
17 сентября 2024, 18:45
ещё, ещё больше перекрытий! пролы терпят, всё по плану
alexadmin
17 сентября 2024, 18:51
Прям фемдом какой-то...
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