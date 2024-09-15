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    Евразийский женский форум на шесть дней ограничит движение в центре Петербурга

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    Рабочая неделя начнется в Петербурге с ограничений в движении транспорта в Центральном, Адмиралтейском и Василеостровском районах. С 16 по 21 сентября в городе пройдет четвертый Евразийский женский форум.

    Как 15 сентября сообщает пресс-служба Смольного, на 29 участках дороги запретят остановку транспорта, а на 24 участках — сузят проезжую часть. На площади Растрелли запретят движение транспорта.

    Остановка транспорта будет запрещена:

    с 00:00 часов 16 сентября до 23:59 21 сентября — на пл. Растрелли;

    с 00:00 часов 16 сентября до 23:59 20 сентября — на участках дорог:

    • Вознесенский пр. от Большой Морской ул. до Малой Морской ул.;

    • ул. Марата вдоль д. 11 по ул. Марата;

    • Михайловская ул. вдоль д. 1/7 по Михайловской ул.;

    • четная сторона наб. р. Мойки от д. 24 по наб. р. Мойки до Певческого моста;

    • 6-я Советская ул. вдоль д. 12 по 6-й Советской ул.;

    • Стремянная ул. вдоль д. 8 по Стремянной ул.;

    • Малая Морская ул. вдоль д. 14 по Малой Морской ул.;

    • Почтамтская ул. вдоль д. 4 по Почтамтской ул.;

    • Владимирский пр. вдоль д. 2/49 по Владимирскому пр.;

    • Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;

    • ул. Чайковского от д. 15 по ул. Чайковского до д. 5/19 по Литейному пр.;

    • четная сторона наб. р. Мойки вдоль д. 2 по пер. Антоненко;

    • пер. Антоненко вдоль д. 2 по пер. Антоненко;

    • Вознесенский пр. вдоль д. 6 по Вознесенскому пр.;

    • пр. Римского-Корсакова вдоль д. 5–7 по пр. Римского-Корсакова;

    • Загородный пр. от д. 17/3 по Щербакову пер. до д. 5 по Загородному пр.;

    • наб. Крюкова канала вдоль д. 62 по Садовой ул.;

    • Лафонская ул. вдоль д. 6 по Лафонской ул. (боковой проезд);

    • Гончарная ул. вдоль д. 4 по Гончарной ул.;

    • 9-я Советская ул. вдоль д. 3 по 9-й Советской ул.;

    • Малый пр. В. О. от наб. Макарова до 2–3-й линий В. О.;

    • Никольский пер. вдоль д. 62 по Садовой ул.;

    • Лиговский пр. вдоль д. 61 по Лиговскому пр.;

    • Театральная пл. на пересечении ул. Декабристов и ул. Глинки;

    • Потёмкинская ул. вдоль д. 4 по Потёмкинской ул.;

    • Царицынский проезд вдоль д. 2, лит. В по наб. канала Грибоедова;

    • Водопроводный пер.

    С 00:00 16 сентября до 23:59 20 сентября будет сужена проезжая часть следующих дорог:

    • Вознесенский пр. от Большой Морской ул. до Малой Морской ул.;

    • ул. Марата вдоль д. 11 по ул. Марата;

    • Михайловская ул. вдоль д. 1/7 по Михайловской ул.;

    • четная сторона наб. р. Мойки от д. 24 по наб. р. Мойки до Певческого моста;

    • 6-я Советская ул. вдоль д. 12 по 6-й Советской ул.;

    • Стремянная ул. вдоль д. 8 по Стремянной ул.;

    • Малая Морская ул. вдоль д. 14 по Малой Морской ул.;

    • Почтамтская ул. вдоль д. 4 по Почтамтской ул.;

    • Владимирский пр. вдоль д. 2/49 по Владимирскому пр.;

    • Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;

    • ул. Чайковского от д. 15 по ул. Чайковского до д. 5/19 по Литейному пр.;

    • четная сторона наб. р. Мойки вдоль д. 2 по пер. Антоненко;

    • пер. Антоненко вдоль д. 2 по пер. Антоненко;

    • Вознесенский пр. вдоль д. 6 по Вознесенскому пр.;

    • пр. Римского-Корсакова вдоль д. 5–7 по пр. Римского-Корсакова;

    • Загородный пр. от д. 17/3 по Щербакову пер. до д. 5 по Загородному пр.;

    • наб. Крюкова канала вдоль д. 62 по Садовой ул.;

    • Лафонская ул. вдоль д. 6 по Лафонской ул. (боковой проезд);

    • Гончарная ул. вдоль д. 4 по Гончарной ул.;

    • 9-я Советская ул. вдоль д. 3 по 9-й Советской ул.;

    • Малый пр. В. О. от наб. Макарова до 2–3-й линий В. О.;

    • Никольский пер. вдоль д. 62 по Садовой ул.;

    • Галерная ул. вдоль д. 15 по Галерной ул.;

    • Шпалерная ул. вдоль д. 47 по Шпалерной ул.

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