Евразийский женский форум на шесть дней ограничит движение в центре Петербурга

Рабочая неделя начнется в Петербурге с ограничений в движении транспорта в Центральном, Адмиралтейском и Василеостровском районах. С 16 по 21 сентября в городе пройдет четвертый Евразийский женский форум.



Как 15 сентября сообщает пресс-служба Смольного, на 29 участках дороги запретят остановку транспорта, а на 24 участках — сузят проезжую часть. На площади Растрелли запретят движение транспорта.



Остановка транспорта будет запрещена:



с 00:00 часов 16 сентября до 23:59 21 сентября — на пл. Растрелли;



с 00:00 часов 16 сентября до 23:59 20 сентября — на участках дорог:

