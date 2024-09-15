Евразийский женский форум на шесть дней ограничит движение в центре Петербурга

Рабочая неделя начнется в Петербурге с ограничений в движении транспорта в Центральном, Адмиралтейском и Василеостровском районах.
Как 15 сентября сообщает пресс-служба Смольного, на
Остановка транспорта будет запрещена:
с 00:00 часов 16 сентября до 23:59 21 сентября — на пл. Растрелли;
с 00:00 часов 16 сентября до 23:59 20 сентября — на участках дорог:
• Вознесенский пр. от Большой Морской ул. до Малой Морской ул.;
• ул. Марата вдоль д. 11 по ул. Марата;
• Михайловская ул. вдоль д. 1/7 по Михайловской ул.;
• четная сторона наб. р. Мойки от д. 24 по наб. р. Мойки до Певческого моста;
• 6-я Советская ул. вдоль д. 12 по 6-й Советской ул.;
• Стремянная ул. вдоль д. 8 по Стремянной ул.;
• Малая Морская ул. вдоль д. 14 по Малой Морской ул.;
• Почтамтская ул. вдоль д. 4 по Почтамтской ул.;
• Владимирский пр. вдоль д. 2/49 по Владимирскому пр.;
• Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;
• ул. Чайковского от д. 15 по ул. Чайковского до д. 5/19 по Литейному пр.;
• четная сторона наб. р. Мойки вдоль д. 2 по пер. Антоненко;
• пер. Антоненко вдоль д. 2 по пер. Антоненко;
• Вознесенский пр. вдоль д. 6 по Вознесенскому пр.;
• пр. Римского-Корсакова вдоль д. 5–7 по пр. Римского-Корсакова;
• Загородный пр. от д. 17/3 по Щербакову пер. до д. 5 по Загородному пр.;
• наб. Крюкова канала вдоль д. 62 по Садовой ул.;
• Лафонская ул. вдоль д. 6 по Лафонской ул. (боковой проезд);
• Гончарная ул. вдоль д. 4 по Гончарной ул.;
• 9-я Советская ул. вдоль д. 3 по 9-й Советской ул.;
• Малый пр. В. О. от наб. Макарова до 2–3-й линий В. О.;
• Никольский пер. вдоль д. 62 по Садовой ул.;
• Лиговский пр. вдоль д. 61 по Лиговскому пр.;
• Театральная пл. на пересечении ул. Декабристов и ул. Глинки;
• Потёмкинская ул. вдоль д. 4 по Потёмкинской ул.;
• Царицынский проезд вдоль д. 2, лит. В по наб. канала Грибоедова;
• Водопроводный пер.
С 00:00 16 сентября до 23:59 20 сентября будет сужена проезжая часть следующих дорог:
• Вознесенский пр. от Большой Морской ул. до Малой Морской ул.;
• ул. Марата вдоль д. 11 по ул. Марата;
• Михайловская ул. вдоль д. 1/7 по Михайловской ул.;
• четная сторона наб. р. Мойки от д. 24 по наб. р. Мойки до Певческого моста;
• 6-я Советская ул. вдоль д. 12 по 6-й Советской ул.;
• Стремянная ул. вдоль д. 8 по Стремянной ул.;
• Малая Морская ул. вдоль д. 14 по Малой Морской ул.;
• Почтамтская ул. вдоль д. 4 по Почтамтской ул.;
• Владимирский пр. вдоль д. 2/49 по Владимирскому пр.;
• Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;
• ул. Чайковского от д. 15 по ул. Чайковского до д. 5/19 по Литейному пр.;
• четная сторона наб. р. Мойки вдоль д. 2 по пер. Антоненко;
• пер. Антоненко вдоль д. 2 по пер. Антоненко;
• Вознесенский пр. вдоль д. 6 по Вознесенскому пр.;
• пр. Римского-Корсакова вдоль д. 5–7 по пр. Римского-Корсакова;
• Загородный пр. от д. 17/3 по Щербакову пер. до д. 5 по Загородному пр.;
• наб. Крюкова канала вдоль д. 62 по Садовой ул.;
• Лафонская ул. вдоль д. 6 по Лафонской ул. (боковой проезд);
• Гончарная ул. вдоль д. 4 по Гончарной ул.;
• 9-я Советская ул. вдоль д. 3 по 9-й Советской ул.;
• Малый пр. В. О. от наб. Макарова до 2–3-й линий В. О.;
• Никольский пер. вдоль д. 62 по Садовой ул.;
• Галерная ул. вдоль д. 15 по Галерной ул.;
• Шпалерная ул. вдоль д. 47 по Шпалерной ул.