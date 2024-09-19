Путин в Петербурге приехал на предприятие по производству беспилотников

Российский президент Владимир Путин прибыл на площадку «Специального технологического центра» (СТЦ) в Петербурге, сообщает 19 сентября ТАСС. На предприятии производят беспилотники, комплексы РЭБ и иное оборудование специального назначения.



Источник: kremlin.ru

По данным издания, президент увидит образцы робототехнических комплексов, цех производства антенн и образцы беспилотников.

Напомним, Владимир Путин несколько дней работает в Петербурге. 18 сентября президент открыл Евразийский женский форум. На мероприятие съехались женщины из 126 стран мира.