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Власть Путин в Петербурге приехал на предприятие по производству беспилотников

Путин в Петербурге приехал на предприятие по производству беспилотников

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22 комментария

Российский президент Владимир Путин прибыл на площадку «Специального технологического центра» (СТЦ) в Петербурге, сообщает 19 сентября ТАСС. На предприятии производят беспилотники, комплексы РЭБ и иное оборудование специального назначения.

По данным издания, президент увидит образцы робототехнических комплексов, цех производства антенн и образцы беспилотников.

Напомним, Владимир Путин несколько дней работает в Петербурге. 18 сентября президент открыл Евразийский женский форум. На мероприятие съехались женщины из 126 стран мира.

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Комментарии
26
на склоне холма
55 минут
в Торопце тоже что-то открывали, чем дело кончилось, видели
Ганс-Дитрих Геншер
1 час
отличная реклама, а потом кто прилетит в это предприятие?
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