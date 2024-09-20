Водитель, сбивший 9 человек на тротуаре в Благовещенске, получил 14 лет

Суд в Благовещенске приговорил водителя, который сбил девять человек на тротуаре, к 14 годам колонии.

ДТП случилось 14 июня на улице Василенко. Пьяный Евгений Бакарюкин за рулем Suzuki Solio на скорости более 120 км/ч выехал на тротуар и сбил людей. Сразу скончались женщина и двое подростков, 14 и 15 лет, в больнице — мужчина 50 лет и подросток 15 лет. Еще четверо, включая двоих подростков 14 и 15 лет, получили тяжёлые травмы.

Бакарюкина обвинили по статье 264, пункт «а» части 6, УК РФ (нарушение ПДД нетрезвым водителем, повлекшее по неосторожности смерть пяти человек). Он полностью признал свою вину, сообщает Amur.Life. За два дня до суда дело вернули на стадию судебного следствия. Как оказалось, адвокат заявил, что у его подзащитного на иждивении находится 82-летняя мать. Это могло стать смягчающим обстоятельством. Но Бакарюкин на заседании сказал, что мама не находится у него на иждивении. Требования прокуратуры о максимальном наказании для Бакарюкина (15 лет) остались прежними.