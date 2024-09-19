Центробанк разработал законопроект об урегулировании кредитных долгов

Банк России предложил установить обязательный порядок комплексного урегулирования долгов по кредитам и займам физлиц. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ РФ Алексей Чирков, передает «Коммерсантъ».



На форуме «Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование» Алексей Чирков заявил, что Центробанк совместно с Минфином, а также при участии крупных кредиторов и профессиональных взыскателей готовит законопроект о комплексном урегулировании задолженности. Работа ведётся по поручению президента РФ.



Чирков уточняет, что при урегулировании долгов может обсуждаться и отсрочка платежей, и реструктуризация, а также отмена штрафов и пеней. Помимо этого рассматривается частичное списание долга. Кредиторы, в свою очередь, не смогут подавать иски в суд в течение 30 дней для того, чтобы взыскать долг.



Как отмечает Алексей Чирков, проект может быть представлен в Госдуму на осенней сессии.

