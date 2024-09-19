    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, ю-з

    773мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd91.67eur102.04

    Центробанк разработал законопроект об урегулировании кредитных долгов

    978
    2 комментария

    Банк России предложил установить обязательный порядок комплексного урегулирования долгов по кредитам и займам физлиц. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ РФ Алексей Чирков, передает «Коммерсантъ».

    На форуме «Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование» Алексей Чирков заявил, что Центробанк совместно с Минфином, а также при участии крупных кредиторов и профессиональных взыскателей готовит законопроект о комплексном урегулировании задолженности. Работа ведётся по поручению президента РФ.

    Чирков уточняет, что при урегулировании долгов может обсуждаться и отсрочка платежей, и реструктуризация, а также отмена штрафов и пеней. Помимо этого рассматривается частичное списание долга. Кредиторы, в свою очередь, не смогут подавать иски в суд в течение 30 дней для того, чтобы взыскать долг.

    Как отмечает Алексей Чирков, проект может быть представлен в Госдуму на осенней сессии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЦБАлексей ЧирковДолг по кредитуФизлицаЗаконопроектУрегулирование задолженности
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close