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    Boeing отправит десятки тысяч сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Они устроили забастовку из-за низких зарплат

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    Авиакомпания Boeing намерена отправить в неоплачиваемый отпуск десятки тысяч сотрудников после того, как они устроили забастовку, сообщает 19 сентября Reuters со ссылкой на заявление компании. В забастовке, которая произошла на прошлой неделе, приняли участие около 30 000 механиков.

    По данным издания, профсоюз работников требовал увеличить зарплаты на 40%. Руководство Boeing выразило готовность поднять заработок на 25%, но это предложение было отклонено.

    На сегодняшний руководство Boeing и профсоюз не пришли к единому соглашению. Генеральный директор авиакомпании Келли Ортберг отметил, что на время забастовки он и другие топ-менеджеры Boeing пойдут на сокращение своих зарплат.

    Для Boeing эта забастовка стала первой с 2008 года.

    Ранее сообщалось, что компания Boeing временно приостановила лётные испытания своих самолётов серии 777X. Это связано с выявленными во время техобслуживания неисправностями в конструкции.

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