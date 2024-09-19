Boeing отправит десятки тысяч сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Они устроили забастовку из-за низких зарплат

Авиакомпания Boeing намерена отправить в неоплачиваемый отпуск десятки тысяч сотрудников после того, как они устроили забастовку, сообщает 19 сентября Reuters со ссылкой на заявление компании. В забастовке, которая произошла на прошлой неделе, приняли участие около 30 000 механиков.



По данным издания, профсоюз работников требовал увеличить зарплаты на 40%. Руководство Boeing выразило готовность поднять заработок на 25%, но это предложение было отклонено.

На сегодняшний руководство Boeing и профсоюз не пришли к единому соглашению. Генеральный директор авиакомпании Келли Ортберг отметил, что на время забастовки он и другие топ-менеджеры Boeing пойдут на сокращение своих зарплат.