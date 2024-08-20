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    Лётные испытания Boeing-777X приостановлены. В одном из самолётов обнаружили поломку

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    Американская компания Boeing временно приостановила лётные испытания своих самолётов серии 777X. Это связано с выявленными во время техобслуживания неисправностями в конструкции, сообщает 19 августа телеканал CNBC.

    Известно, что дефект был обнаружен между двигателем и конструкцией самолёта. После выявления повреждения в одном из самолётов специалисты Boeing остановили испытания трёх других воздушных судов серии 777X. Кроме того, компания сообщила о неисправности в модели своим клиентам, которые заказали 481 самолёт этой серии. Повлияет ли обнаруженная поломка на остановку полётов и поставку самолётов — пока неизвестно, пишет CNBC.

    К слову, Boeing-777X — новая модель, первый полет которой состоялся четыре года назад. От более старой серии она отличается новыми двигателями General Electric GE9X, композитным крылом со складывающимися законцовками. Самолёт серии 777X представлен в двух вариантах: 777-8 и 777-9.

    О том, как прошел первый полёт самолёта в январе 2020 года, можно прочитать в нашем материале.

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