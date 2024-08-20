Лётные испытания Boeing-777X приостановлены. В одном из самолётов обнаружили поломку

Американская компания Boeing временно приостановила лётные испытания своих самолётов серии 777X. Это связано с выявленными во время техобслуживания неисправностями в конструкции, сообщает 19 августа телеканал CNBC.



Известно, что дефект был обнаружен между двигателем и конструкцией самолёта. После выявления повреждения в одном из самолётов специалисты Boeing остановили испытания трёх других воздушных судов серии 777X. Кроме того, компания сообщила о неисправности в модели своим клиентам, которые заказали 481 самолёт этой серии. Повлияет ли обнаруженная поломка на остановку полётов и поставку самолётов — пока неизвестно, пишет CNBC.