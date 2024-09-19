Не только похолодание. Синоптик Колесов напоминает о неотвратимой примете осени

До осеннего равноденствия остается три дня. Солнце поднимается над горизонтом всё ниже, а ночи становятся всё длиннее. Сегодня, 19 сентября, максимальная высота Солнца над горизонтом в Петербурге составляет 31,4 градуса, а уже 23 сентября будет ниже 30 градусов. Об этом и других особенностях погоды сообщает в своем канале главный синоптик города Александр Колесов.



«Сегодня утром была прекрасная картина в Санкт-Петербурге. Облаков мало, а солнце и луна одновременно висели на одной высоте от горизонта, но с разных сторон относительно Благовещенского моста», — рассказывает Колесов.



Источник: главный синоптик Петербурга Александр Колесов







Благодаря антициклону облаков ещё не очень много, и солнце прогревает воздух и землю. Такая погода, как сейчас, с дневными температурами около 19–20 градусов, продержится два дня. К выходным станет прохладнее.



«А вот утро уже сегодня прохладное. В 7 утра в Санкт-Петербурге было +11 гр., и первый раз в этом сентябре захотелось надеть куртку», — делится Колесов.

