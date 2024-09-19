Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+17°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +16

2 м/c,

зап.

 774мм 79%
Подробнее
9 Пробки
USD 91,67
EUR 102,04
Раскопки в Саду на Неве
Взрывы техники в Ливане
(От)Личный Петербург — 2024
Инаугурация Беглова
Стрельба в офисе Wildberries
Семейная ипотека без денег
Самокаты на Госучет
Рейтинги «Фонтанки»
Город Не только похолодание. Синоптик Колесов напоминает о неотвратимой примете осени

Не только похолодание. Синоптик Колесов напоминает о неотвратимой примете осени

6 032
9 комментариев

До осеннего равноденствия остается три дня. Солнце поднимается над горизонтом всё ниже, а ночи становятся всё длиннее. Сегодня, 19 сентября, максимальная высота Солнца над горизонтом в Петербурге составляет 31,4 градуса, а уже 23 сентября будет ниже 30 градусов. Об этом и других особенностях погоды сообщает в своем канале главный синоптик города Александр Колесов.

«Сегодня утром была прекрасная картина в Санкт-Петербурге. Облаков мало, а солнце и луна одновременно висели на одной высоте от горизонта, но с разных сторон относительно Благовещенского моста», — рассказывает Колесов.

Благодаря антициклону облаков ещё не очень много, и солнце прогревает воздух и землю. Такая погода, как сейчас, с дневными температурами около 19–20 градусов, продержится два дня. К выходным станет прохладнее.

«А вот утро уже сегодня прохладное. В 7 утра в Санкт-Петербурге было +11 гр., и первый раз в этом сентябре захотелось надеть куртку», — делится Колесов.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Погода в Петербурге Александр Колесов
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD7
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
264044681
1 час
Дождей нет и уже хорошо. Потому что как зарядят, так не остановишь
266065285
1 час
"не только похолодание" , но и нытьё сопливых мерзляков об ужасном климате и тяжкой доле )
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Спрос диктует цену: на рынке дорогого жилья не хватает новых проектов
8 сентября, 18:00
Новости компаний
В Янино состоялся большой спортивный праздник
18 сентября, 17:10
Новости компаний
На юге Петербурга открылись два первых Setl Комьюнити
18 сентября, 14:35
ТОП 5
Новости компаний
В Янино состоялся большой спортивный праздник
18 сентября, 17:10
На юге Петербурга открылись два первых Setl Комьюнити
18 сентября, 14:35
Лимиты финансирования по Семейной ипотеке заканчиваются
17 сентября, 18:00
Открыт конкурс на разработку проекта многоквартирного дома в ЖК NEWПИТЕР
17 сентября, 17:55
На Чемпионате высоких технологий Сбер покажет свои инновации для повышения качества жизни
17 сентября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» в финале народного конкурса в номинации «Ипотечный банк»
17 сентября, 15:20
Смартфонам ищут пару
17 сентября, 14:20
Группа Аквилон готовит к сдаче целый ряд социальных объектов
16 сентября, 18:00
В Нижнем Новгороде утвердили проект планировки территории третьей очереди GloraX Premium Черниговская
16 сентября, 14:05
С поддержкой Фонда МСП самозанятые масштабируют бизнес
16 сентября, 13:30
«Алмаз — Антей» представляет на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2024 продукцию для ТЭК
16 сентября, 11:40
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00