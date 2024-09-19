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    Черные лебеди вышли к людям на курорте под Петербургом

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    Неожиданная встреча порадовала посетителей «Охта Парка», расположенного во Всеволожском районе Ленинградской области, рядом с Петербургом. Пара черных лебедей вышла на прогулку. Видео опубликовала 19 сентября группа «Птицы СПб и ЛО».

    Черные лебеди изначально жили в Австралии и на Тасмании. В середине XIX века их завезли в Новую Зеландию. В Европе и Северной Америке они живут в заповедниках и парках. В отличие от других лебедей, они не перелетные птицы. Обычно они проводят всю жизнь примерно там же, где родились и выросли, но могут переселяться на расстояние до 100 километров.

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    Комментарии 3

    28269474719 Сен 2024 в 01:26
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