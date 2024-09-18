У манулов в Петербурге и Москве началась «зажировка»

Манул Тимофей Фото: Московский зоопарк Поделиться Поделиться





Несмотря на продолжительное лето и теплую осень, манулы из Ленинградского зоопарка начали готовиться к зиме. Мама Намика, папа Свэн и малыш Шу приступили к зажировке, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе зоопарка в среду, 18 сентября. Животные набирают килограммы перед зимой неспроста. Жировая прослойка позволяет манулам спасаться от морозов и выживать в условиях суровой зимы. Кроме того, сохранить тепло помогает густая шерсть, которая отрастает во время зажировки.

«Появляется толстый слой жира, который спасает их в холода. Они обрастают более густой шерстью. Меняют летнюю шубку на зимнюю и становятся, как шарики. Летний манул и зимний манул отличаются», — рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

О том, сколько лишних килограммов набрало семейство, не сообщается. В питомнике отметили, что животных стараются лишний раз не тревожить. Для них взвешивание — настоящий стресс. Манул Тимофей из Московского зоопарка занимается тем же самым. В начале лета он весил 3,75 кг, а сейчас около 4,5 кг. К зиме его вес может приблизиться к 7 кг.

Ранее «Фонтанка» показывала, как выглядел малыш Шу в свой первый день рождения. Кстати, такое имя кроха получил не просто так: он боевой и смешно шипит на людей.