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    У манулов в Петербурге и Москве началась «зажировка»

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    Манул Тимофей
    Манул ТимофейФото: Московский зоопарк
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    Несмотря на продолжительное лето и теплую осень, манулы из Ленинградского зоопарка начали готовиться к зиме. Мама Намика, папа Свэн и малыш Шу приступили к зажировке, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе зоопарка в среду, 18 сентября.

    Животные набирают килограммы перед зимой неспроста. Жировая прослойка позволяет манулам спасаться от морозов и выживать в условиях суровой зимы. Кроме того, сохранить тепло помогает густая шерсть, которая отрастает во время зажировки.

    «Появляется толстый слой жира, который спасает их в холода. Они обрастают более густой шерстью. Меняют летнюю шубку на зимнюю и становятся, как шарики. Летний манул и зимний манул отличаются», — рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

    О том, сколько лишних килограммов набрало семейство, не сообщается. В питомнике отметили, что животных стараются лишний раз не тревожить. Для них взвешивание — настоящий стресс.

    Манул Тимофей из Московского зоопарка занимается тем же самым. В начале лета он весил 3,75 кг, а сейчас около 4,5 кг. К зиме его вес может приблизиться к 7 кг.

    Ранее «Фонтанка» показывала, как выглядел малыш Шу в свой первый день рождения. Кстати, такое имя кроха получил не просто так: он боевой и смешно шипит на людей.

    Манул Тимофей
    Манул ТимофейФото: Московский зоопарк

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