Путин рассказал о цели указа об увеличении численности Вооруженных сил РФ

Появление указа об увеличении общей штатной численности Вооруженных сил России было обусловлено необходимостью кадрового оснащения вновь созданных военных округов. Об этом 18 сентября заявил Владимир Путин на совещании по развитию ВС РФ в условиях проведения специальной военной операции.

«В тесном взаимодействии федеральных и региональных органов власти нужно решить ключевую задачу — обеспечить комплектование ВС РФ подготовленным и обученным личным составом», сказал глава государства. «В том числе — части и соединения постоянной боевой готовности новых военных округов». Именно на решение этой задачи, по его словам, и был направлен подписанным им на днях указ о повышении штатной численности Вооруженных сил.