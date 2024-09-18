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    Путин рассказал о цели указа об увеличении численности Вооруженных сил РФ

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    Появление указа об увеличении общей штатной численности Вооруженных сил России было обусловлено необходимостью кадрового оснащения вновь созданных военных округов. Об этом 18 сентября заявил Владимир Путин на совещании по развитию ВС РФ в условиях проведения специальной военной операции.

    «В тесном взаимодействии федеральных и региональных органов власти нужно решить ключевую задачу — обеспечить комплектование ВС РФ подготовленным и обученным личным составом», сказал глава государства. «В том числе — части и соединения постоянной боевой готовности новых военных округов». Именно на решение этой задачи, по его словам, и был направлен подписанным им на днях указ о повышении штатной численности Вооруженных сил.

    Пресс-служба Кремля

    Также Путин отметил, что в настоящее время «много внимания» уделяется техническому перевооружению армии и флота и реализуется программа их комплексного переоснащения.

    Согласно тексту указа, общая штатная численность Вооруженных сил страны увеличивается до 2 миллионов 389 тысяч человек. Количество военнослужащих при этом увеличится на 180 000 человек и составит 1 500 000.

    Путин подписал указ о создании Ленинградского и Московского военных округов в феврале 2024 года.

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