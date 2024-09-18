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    Появление Владислава Бакальчука в офисе Wildberries попало на видео

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    Визит предпринимателя Владислава Бакальчука в головной офис Wildberries, где 18 сентября открыли стрельбу, попал на видео. Кадры оказались в распоряжении «Фонтанки».

    Судя по записи, бизнесмен, прибывший к зданию в Романовом переулке в сопровождении сотрудников правопорядка, столкнулся с сопротивлением — внутрь прибывших людей не пускала другая группа правоохранителей и охрана офиса. Как он рассказывал ранее, присутствующие мотивировали свое решение тем, что они «непонятные люди в гражданском», которых «защищают сотрудники полиции».

    источник «Фонтанки»

    «Все превышают свои полномочия. Вам в органы нужны лучшие люди, которые закон знают и соблюдают», — заявляет мужчина в кадре.

    Ранее в беседе с «Фонтанкой» Бакальчук сообщил, что на сегодняшней встрече он планировал передать новому руководству все письма и претензии и обсудить условия по урегулированию разногласий по остановке строительства складов. Он подчеркнул, что «ехал на мирные переговоры».

    По обновленным данным, после конфликта со стрельбой у офиса Wildberries были задержаны 28 человек. В результате стрельбы, по предварительным данным, погибли двое охранников офиса. Среди пострадавших есть полицейские. Официальных заявлений от правоохранительных органов пока не поступало.

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