Появление Владислава Бакальчука в офисе Wildberries попало на видео

Визит предпринимателя Владислава Бакальчука в головной офис Wildberries, где 18 сентября открыли стрельбу, попал на видео. Кадры оказались в распоряжении «Фонтанки».
Судя по записи, бизнесмен, прибывший к зданию в Романовом переулке в сопровождении сотрудников правопорядка, столкнулся с сопротивлением — внутрь прибывших людей не пускала другая группа правоохранителей и охрана офиса. Как он рассказывал ранее, присутствующие мотивировали свое решение тем, что они «непонятные люди в гражданском», которых «защищают сотрудники полиции».
источник «Фонтанки»
«Все превышают свои полномочия. Вам в органы нужны лучшие люди, которые закон знают и соблюдают», — заявляет мужчина в кадре.
Ранее в беседе с «Фонтанкой» Бакальчук сообщил, что на сегодняшней встрече он планировал передать новому руководству все письма и претензии и обсудить условия по урегулированию разногласий по остановке строительства складов. Он подчеркнул, что «ехал на мирные переговоры».
По обновленным данным, после конфликта со стрельбой у офиса Wildberries были задержаны 28 человек. В результате стрельбы, по предварительным данным, погибли двое охранников офиса. Среди пострадавших есть полицейские. Официальных заявлений от правоохранительных органов пока не поступало.