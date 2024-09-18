Придушить с осторожностью. Что ждет рынок сжиженного газа в России

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Поделиться Поделиться





К концу этого года Россия планирует произвести 38 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), а к 2027 году нарастить его экспорт до 56,6 млн тонн. Сегодня, по оценкам экспертов, порядка 50 % объема СПГ экспортируется в ЕС. И ровно к тому же 2027 году Евросоюз планирует, пока на словах, отказаться от российского импорта СПГ насовсем.



Нынешние же санкции, введенные против российского СПГ в Евросоюзе, не мешают покупать его. Основной удар этих санкций приходится вовсе не по «Новатэку» и «Газпрому», а, скорее, по газовым спекулянтам в Бельгии, Франции и Испании.



Кто зарабатывает на российском газе

Именно в бельгийский Зеебрюгге сейчас приходит большинство газовозов с месторождения на Ямале. Возить СПГ тяжелыми танкерами ледового класса в Юго-Восточную Азию, где российский газ более чем востребован, крайне нерационально. И сегодняшняя логистика этого проекта предполагает накопление ямальского газа в бельгийских хранилищах и доставку его до места назначения уже оттуда более подходящими газовозами.



Разумеется, прибыль от таких операций в немалой степени оседает в карманах бельгийских газовщиков, к примеру компании Fluxys. По контракту с российским «Ямал СПГ», именно она с 2019 года принимает, хранит и перегружает эти объемы. Соглашение рассчитано до 2039 года, в общей сложности Fluxys получит по нему более 1 млрд евро. Ежегодная чистая прибыль от этого сотрудничества для бельгийской фирмы составляет около 50 млн евро. В день, когда было официально объявлено о санкционном запрете на перегрузку российского газа в портах Евросоюза в адрес третьих стран, ее акции упали сразу на 6 %, так и не восстановившись с тех пор.



Еще одной интригой остается крайне агрессивная конкуренция со стороны поставщиков СПГ из США. Они построили заводы по сжижению газа из Мексиканского залива и начали поставку его в Европу в 2016 году, и с тех пор многое было сделано, чтобы нарастить поставки по рентабельным для американских газовщиков ценам. Разумеется, и резкий взлет цен, и сокращение поставок от конкурентов успешно вписывалось в эту стратегию. Стоит отдать должное, лоббисты из США в этом сильно преуспели, особенно в последние пару лет. Однако, практически полностью закрыв дорогу российскому трубопроводному газу, Западная Европа не стала отказываться от сжиженного.



К настоящему времени, к осени 2024 года, американский и российский газ имеют примерный паритет на рынке Европы (кроме того, она пользуется и своим — английским, норвежским и др.). Хотя объемы поставляемого из США конкретно СПГ вдвое превосходят поставки из РФ, Россия «добирает» за счет трубопроводов, идущих через Турцию и Украину.

Почем молекулы свободы?

В отличие от трубопроводных поставок, цены на которые «Газпром» всегда стремился зафиксировать на долгий срок, СПГ — в полной мере спекулятивный товар, спотовые цены на который определяются на бирже, так же как и с нефтью. Вместе с тем, куда более сложная технология транспортировки (и разжижения, точнее, регазификации) сильно отличает его конечные цены для потребителя. А неравномерный спрос разных потребителей определяет большую волатильность стоимости каждой конкретной партии. Во многом поэтому, обращают внимание специалисты, не имеет смысла вопрос, чей СПГ дешевле — российский или американский.



Если взять ту же статистику Евростата, который показывает как стоимость поставленного СПГ, так и его количество в тоннах, можно посмотреть, как сильно разнились цены в разных странах.

К примеру, Испании 198 тыс. тонн СПГ из США в июне этого года обошлись в среднем по 340 евро за тонну, а уже в июле такой же же объем — по 544. Та же Испания 228 тыс. тонн из России получила в июне в среднем по 468 евро, а в июле вдвое больший объем — по 475.

Российский СПГ дешевле всего этим летом получали, хоть и в небольших объемах, Литва (337 евро), Эстония (377) и Финляндия (423). За газ из США финны в те же месяцы платили по 510 евро за в десять раз больший объем, а литовцы — 516. А вот Нидерланды и российский, и американский СПГ в июне получали по абсолютно одинаковой средней цене в 539,9 евро за тонну.



Европа — в лидерах закупок

После взрывов Nord Stream и отказа Польши от газа от идущей к ней из России трубы, потребности Европы никуда не делись, и она стала крупнейшим импортером российского СПГ, обогнав Китай и Японию. Как следует из августовского анализа российского экспорта ископаемого топлива и санкций, который подготовил Centre for Research on Energy and Clean Air, на долю Евросоюза приходится порядка 50 % ежемесячного экспорта российского СПГ на сумму в 475 млн евро, тогда как на Поднебесную приходится 21 % экспорта и еще 18 % — на Страну Восходящего Солнца, которая получает свою долю с Сахалинских проектов.

Судя по данным таможни Евросоюза, которые изучила «Фонтанка», за 7 месяцев этого года экспорт СПГ в европейские страны принес России 4 миллиарда евро. Из общего объема вклад Франции составил 1,7 млрд, еще 1,2 млрд евро принес экспорт СПГ в Испанию. Примечательно, что в сравнении с прошлым годом затраты Франции на приобретение российского сжиженного газа выросли примерно на треть — за тот же период прошлого года французы потратили на его покупку 1,3 млрд евро.



Российский экспорт СПГ в Испанию в июле этого года относительно июня и вовсе вырос вдвое: с 228 до 506 тыс. тонн, или с 106 млн до 240 млн евро.

Рекордно закупились в июле и Нидерланды — 684 тысячи тонн СПГ (или 57,2 млн евро), хотя еще буквально в мае страна не брала у России ни миллилитра, будучи основной перевалочной базой американского СПГ.

Примечательно, что и цену на СПГ в этом году Россия снизила — в среднем до 720 евро за тонну, хотя годом ранее торговала тонну в среднем по 902 евро.

Путешествие вокруг света

За весь 2023 год российское производство сжиженного газа составило порядка 30 млн тонн, пишет в своем «Отчете о мониторинге рынка на 2024 год» The Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER). Основным первоначальным направлением российского СПГ был Евросоюз (12,7 млн тонн за 2023 год), Китай (7,8 млн тонн), Япония (5,6 млн тонн) и Южная Корея (1,4 млн тонн), что в совокупности составило порядка 90 % всего произведенного в России сжиженного газа.



Любопытно, что на этом путешествия сжиженного природного газа не заканчиваются — часть СПГ, добравшегося до европейских терминалов, отправилась дальше — в Китай, Тайвань, Индию и Турцию в формате перезагрузок, пишет ACER. В каких объемах, агентство точно сказать не может из-за неполноты данных.

«Тем не менее некоторые оценки предполагают, что по крайней мере 706 тыс. тонн, а возможно, и больше, российского СПГ могло быть реэкспортировано из Европы на другие рынки в 2023 году», — полагают эксперты агентства в своем отчете.

Ударить СПГ по экспорту

Основных поставщиков СПГ, ориентированных на Европу, сегодня в России всего три: в Карском море это великан НОВАТЭКа «Ямал СПГ» мощностью 17,4 млн тонн в год и два «малыша» на Балтике — «Криогаз-Высоцк» (НОВАТЭК и ГПБ, 0,7–1,8 млн т/год) и КС «Портовая» («Газпром», 1,5 млн т/год). Как отмечает ACER, проект по сжижению в Портовой доставлял СПГ в Грецию, поставки в Финляндию, Швецию и Бельгию шли из Высоцка. Когда писался этот текст, по данным сервиса Marinetraffic, на подходе к Высоцку в Финском заливе были как минимум два крупных танкера для перевозки СПГ. Один шел из Бельгии, второй — из Голландии.



Эксперты ACER посчитали важным отметить логистическую сложность проекта по сжижению на Ямале.

«Из-за сезонных ограничений на навигацию по Арктическому океану и Берингову проливу для поставок СПГ в Азию применяются альтернативные методы. За исключением летних месяцев, СПГ с Ямала загружается на ледоколы (танкеры ледокольного класса. — Прим.ред.) в порту Сабетта и затем перегружается на обычные суда для перевозки СПГ через операции по переотгрузке или трансшипменту. Эти операции проводятся в основном возле импортных терминалов Монтейр (Франция) и Зебрюгге (Бельгия). В частности, в 2019 году на терминале СПГ в Зебрюгге был построен резервуар для СПГ объемом 180 000 м³ в рамках соглашения с «Ямал СПГ» для упрощения операций по трансшипменту. Этот резервуар служит буфером для передачи СПГ между судами, которые не могут одновременно стоять у причала», — пишут в своем отчете аналитики.



Ожидалось, что на европейском направлении будут работать и два новых проекта по сжижению, которые НОВАТЭК строит в Мурманске (Мурманский СПГ, ожидается в 2027–2029 годах, мощность 20 млн т/год), а «Газпром» и РДГ — в Усть-Луге (РусХимАльянс, ожидается в 2026–2028 годах, 19,5 млн т/год).

Стоит добавить сюда действующий проект «Газпрома» на Дальнем Востоке («Сахалин-2», 11–15 млн т/год), ожидающие окончания строительства два проекта НОВАТЭКа («Обский-СПГ» на 6,6 млн т/год и «Арктик-СПГ-2» на 20 млн т/год) и амбициозные планы по наращиванию экспорта СПГ в 2025 году до 40 млн тонн, до 44 млн тонн в 2026, и 56,6 млн тонн в 2027-м уже не кажутся невыполнимыми.

Придушить к 2027 году

Единственное, что не поддается планированию, — меры по сокращению зависимости от российского СПГ, которые насаждает Евросоюз, и о которых упоминают в своем отчете эксперты ACER.



«Важно отметить, что значительные объемы уже были законтрактованы по долгосрочным соглашениям на поставку СПГ [до начала СВО]. Следовательно, сокращение импорта российского СПГ следует осуществлять с осторожностью, особенно в свете скорого истечения срока действия контракта на транзит поставок газа по трубопроводу из России в Европу через Украину к концу 2024 года. Это потенциально может привести к потере 13,6 млрд куб. м газа по сравнению с потоками в 2023 году. Как описано в плане REPowerEU, Европа стремится полностью прекратить зависимость от российских ископаемых видов топлива к 2027 году. Для достижения этой цели сокращение импорта российского СПГ следует рассматривать в постепенных шагах, начиная с спотового импорта российского СПГ», — пишут аналитики агентства.



Стоит отметить, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт СПГ в Европу действительно просел. Как следует из данных таможни, за 7 мес. 2023 года ЕС закупил в России 6,1 млн тонн сжиженного газа, в этом же году объем сократился почти на 10 %, до 5,5 млн тонн, и вместо 5,5 млрд евро, как годом ранее, Россия выручила лишь 4,01 млрд. Но тут не стоит забывать и о снижении цены на сжиженный газ год к году примерно с 900 до 720 евро за тонну.



Денис Лебедев, Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

