Придушить с осторожностью. Что ждет рынок сжиженного газа в России

После взрывов Nord Stream и отказа Польши от газа от идущей к ней из России трубы, потребности Европы никуда не делись, и она стала крупнейшим импортером российского СПГ, обогнав Китай и Японию. Как следует из августовского анализа российского экспорта ископаемого топлива и санкций, который подготовил Centre for Research on Energy and Clean Air, на долю Евросоюза приходится порядка 50 % ежемесячного экспорта российского СПГ на сумму в 475 млн евро, тогда как на Поднебесную приходится 21 % экспорта и еще 18 % — на Страну Восходящего Солнца, которая получает свою долю с Сахалинских проектов.

Российский экспорт СПГ в Испанию в июле этого года относительно июня и вовсе вырос вдвое: с 228 до 506 тыс. тонн, или с 106 млн до 240 млн евро.



Рекордно закупились в июле и Нидерланды — 684 тысячи тонн СПГ (или 57,2 млн евро), хотя еще буквально в мае страна не брала у России ни миллилитра, будучи основной перевалочной базой американского СПГ.



Примечательно, что и цену на СПГ в этом году Россия снизила — в среднем до 720 евро за тонну, хотя годом ранее торговала тонну в среднем по 902 евро.



Путешествие вокруг света



За весь 2023 год российское производство сжиженного газа составило порядка 30 млн тонн, пишет в своем «Отчете о мониторинге рынка на 2024 год» The Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER). Основным первоначальным направлением российского СПГ был Евросоюз (12,7 млн тонн за 2023 год), Китай (7,8 млн тонн), Япония (5,6 млн тонн) и Южная Корея (1,4 млн тонн), что в совокупности составило порядка 90 % всего произведенного в России сжиженного газа.