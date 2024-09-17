С начала текущего года Следственный комитет России возбудил
«Наибольшее их количество расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях», — говорится в сообщении Следственного комитета.
При этом следственные управления по Амурской, Ивановской, Костромской и Тверской областям оказались среди тех, где «отсутствует наступательность в данной сфере» и процесс предварительного следствия недостаточно организован.
Напомним, ранее «Фонтанка» неоднократно писала об уголовных делах в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа. Например,
В этот же день выяснилось, что задержан глава «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков по делу о хищении у Минобороны при строительстве центра управления связи.
С начала года СК возбудил почти
500 дел о преступлениях в сфере ОПК и гособоронзаказа
С начала текущего года Следственный комитет России возбудил
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