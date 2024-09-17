С начала года СК возбудил почти 500 дел о преступлениях в сфере ОПК и гособоронзаказа

С начала текущего года Следственный комитет России возбудил 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и гособоронзаказа, сообщает 17 сентября пресс-служба ведомства. В 2023 году за аналогичный период было возбуждено 3 57 де л.



«Наибольшее их количество расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях», — говорится в сообщении Следственного комитета.



При этом следственные управления по Амурской, Ивановской, Костромской и Тверской областям оказались среди тех, где «отсутствует наступательность в данной сфере» и процесс предварительного следствия недостаточно организован.



Напомним, ранее «Фонтанка» неоднократно писала об уголовных делах в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа. Например, 16 сентября стало известно о том, что два офицера военного представительства Минобороны РФ — Иван Популовский и Григорий Зорин — подозреваются в получении взяток в особо крупном размере.



В этот же день выяснилось, что задержан глава «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков по делу о хищении у Минобороны при строительстве центра управления связи.

