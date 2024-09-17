Среди главных лихачей лета затесался байкер. На КАД он превысил скорость более чем вдвое

Лето отметилось новыми рекордами скорости на трассах Петербурга и Ленобласти. Автомобилисты мчали за 280 км/ч, и мотоциклисты не сильно от них отставали.

Беглый обзор летних месяцев показал, что с гоночными треками любители погонять чаще всего путают два участка КАД Петербурга: от проспекта Энгельса к Выборгскому шоссе и между Ропшинским и Гостилицким шоссе, рассказали 17 сентября в дорожном комитете Ленобласти. На первом 25 июня камера зафиксировала рекордные 284 км/ч в исполнении BMW. Несколькими днями позже на том же 20-м километре уже Porsche разогнался до 283 км/ч. Этот участок, кстати, был любимым у «гонщиков» еще зимой.

А в восьмом часу вечера 17 июля на 102-м километре кольцевой отличился уже мотоциклист. Он разогнался до 250 км/ч при разрешенных 110 км/ч.

«Лето кончилось, а гонщики пока нет. Новые антирекорды скорости, которые доведут до беды», — прокомментировали летних лихачей в дорожном комитете.