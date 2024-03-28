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    Осенний рекорд скорости побили в феврале на КАД. В Ленобласти сменилось место притяжения лихачей

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    Фото: Dorogi_lo
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    Водители в Петербурге и Ленинградской области не стали ждать, пока весна окончательно наступит, и лихачили на трассах вовсю уже в феврале-марте. Даже осенний рекорд скорости остался сильно позади, причем не раз.

    Новый рекорд — 271 км/ч. Так разогнался водитель легкового автомобиля на 20-м километре внешнего кольца КАД ночью 29 февраля, рассказали 28 марта в дорожном комитете Ленобласти. Причем участок кольцевой между проспектом Энгельса и Выборгским шоссе оказался излюбленным местом лихачей. Там же, но на внутреннем кольце, в шестом часу утра 21 марта разогнались до 266 км/ч. Предыдущий рекорд, в 244 км/ч, поставила осенью на трассе «Кола» праворульная Toyota.

    Фото: Dorogi_lo
    Фото: Dorogi_lo
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    Среди региональных дорог местом притяжения нарушителей скоростного режима этой зимой — в начале весны стала трасса от Петербурга до Всеволожска. В марте BMW летали во Всеволожск на скорости 213 и 204 км/ч, причем первый показатель зафиксировали почти в час пик — в половине седьмого вечера. Раньше излюбленным местом у «гонщиков» было Выборгское шоссе, где камеры регулярно фиксируют превышения скорости на пути в Сертолово.

    Фото: Dorogi_lo
    Фото: Dorogi_lo
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    «Подобная скорость убийственна, так как сужается поле зрения и не видно толком: это пешеход на переходе идет или просто плохо моргнул», — отмечают дорожники.

    Фото: Dorogi_lo

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