В Мьянме число погибших при наводнении из-за «Яги» превысило 220

Число погибших при наводнении в Мьянме, вызванном последствиями тайфуна «Яги», превысило
Автор: CNA / YouTube
Всего оказались затопленными водой 56 населенных пунктов. К настоящему моменту
Автор: India Today / YouTube
В населенных пунктах к помощи местным жителям привлечены сотрудники полиции, пожарные, волонтеры и благотворительные организации.
Ранее «Фонтанка» писала, что супертайфун «Яги», обрушившийся на Южный Китай, стал сильнейшим за последнее десятилетие. Максимальная скорость ветра составляла