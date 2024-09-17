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    В Мьянме число погибших при наводнении из-за «Яги» превысило 220

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    Число погибших при наводнении в Мьянме, вызванном последствиями тайфуна «Яги», превысило 200 человек. Об этом сообщила медиагруппа Eleven 17 сентября.

    Автор: CNA / YouTube

    Всего оказались затопленными водой 56 населенных пунктов. К настоящему моменту 226 человек погибли, 77 — числятся пропавшими без вести, также насчитывается более 120 тысяч погибших животных.

    Автор: India Today / YouTube

    В населенных пунктах к помощи местным жителям привлечены сотрудники полиции, пожарные, волонтеры и благотворительные организации.

    Ранее «Фонтанка» писала, что супертайфун «Яги», обрушившийся на Южный Китай, стал сильнейшим за последнее десятилетие. Максимальная скорость ветра составляла 234 километра в час.

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