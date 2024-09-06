Сильнейший за десятилетие супертайфун «Яги» обрушился на Южный Китай

Один из самых мощных за десятилетие штормов «Яги» обрушился на южнокитайскую провинцию Хайнань. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает Reuters .

Согласно данным Национального метеорологического центра Китая, супертайфун обрушился на побережье Хайнаня в 16:20 по местному времени. Известно, что максимальная скорость ветра составляла 234 километра в час.

На фоне штормовых ветров и проливных дождей закрыли школы, предприятия, а также транспортные сообщения в Гонконге, Макао, Хайнане и Гуандуне. Помимо этого, управление гражданской авиации Вьетнама заявило, что в субботу, 7 сентября, из-за шторма будут закрыты четыре аэропорта на севере страны, включая международный аэропорт Нойбай в Ханое.

В настоящее время эвакуируют более миллиона жителей, так как сохраняется риск оползней и наводнений. Как отмечают китайские СМИ, более 410 000 человек вывезли из провинции Хайнань и около 570 000 — из Гуандуна.

