В Москве вора в законе Давида Чачибая осудили на 15 лет. России его выдал Египет

Московский городской суд вынес приговор вору в законе Давиду Чачибаю (он же Давид Герлиани. — Прим. ред.), сообщает 16 сентября столичная прокуратура. Его признали виновным в вымогательстве, а также в занятии высшего положения в преступной иерархии.



В пресс-службе столичных судов общей юрисдикции отметили, что статус «вора в законе» Чачибай получил в 2014 году, когда находился в Турции. В его зону влияния вошли учреждения уголовно-исполнительной системы, находящиеся в Москве, Петербурге, а также в Московской, Смоленской, Ульяновской и Ленинградской областях.