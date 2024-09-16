В Москве вора в законе Давида Чачибая осудили на 15 лет. России его выдал Египет

Московский городской суд вынес приговор вору в законе Давиду Чачибаю (он же Давид Герлиани. — Прим. ред.), сообщает 16 сентября столичная прокуратура. Его признали виновным в вымогательстве, а также в занятии высшего положения в преступной иерархии.
В пресс-службе столичных судов общей юрисдикции отметили, что статус «вора в законе» Чачибай получил в 2014 году, когда находился в Турции. В его зону влияния вошли учреждения уголовно-исполнительной системы, находящиеся в Москве, Петербурге, а также в Московской, Смоленской, Ульяновской и Ленинградской областях.
официальный канал прокуратуры Москвы
Суд установил, что в 2020 году он стал организатором и руководителем преступной группировки. Ее члены под надуманным предлогом вымогали 15 млн у человека, угрожая ему и его семье.
Весной Чачибай, находящийся в международном розыске, был задержан в Египте и по запросу Генпрокуратуры РФ экстрадирован в Россию.
В итоге Московский городской суд приговорил Давида Чачибая к 15 годам колонии строгого режима.
Как писала «Фонтанка», в конце прошлого года суд в Петербурге продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении лидера воровского «профкома» Дениса Квициани. Квициани обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). По версии следствия, когда Квициани попал в петербургский СИЗО «Кресты» после ареста за вымогательство в 2019 году, «вор в законе» Давид Герлиани назначил его «положенцем» — лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии.