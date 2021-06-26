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Лидера воровского «профкома» нашли в Петербурге. Полиция возбудила дело о высшей должности в преступной иерархии

В Петербурге против осужденного за вымогательство 34-летнего Дениса Квициани возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. Уроженец Абхазии предположительно в течение двух лет беспрепятственно обкладывал данью три следственных изолятора.

Как стало известно «Фонтанке» 26 июня, дело о преступном иерархе по статье 210.1 УК возбудило Главное следственное управление ГУ МВД Петербурга и области.

Денис Квициани попал в петербургский СИЗО «Кресты» в апреле 2019 года после ареста за вымогательство. В июле того же года, по версии следствия, «вор в законе» Давид Герлиани назначил арестанта «положенцем» — лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии.

Квициани благодаря полномочиям стал лидером «профкома». В следственных изоляторах «Кресты», № 3 в Выборге Ленинградской области и № 5 на Арсенальной улице в Петербурге он назначил своих доверенных лиц «смотрящими» и наладил систему обязательных взносов в воровской профсоюз. Заключенные отдавали в «общак» деньги и материальные ценности.

Санкция статьи 210.1 УК предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет.

Грузинский «вор в законе» Давид Герлиани, который через Квициани контролировал петербургские СИЗО, ранее тоже был обвинен по статье 210.1 УК. Он живет за пределами России.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

sektor7
Зайчик, 685 цифры в нике которого. Где ты, сладкий мой?
Вот почитай, как дело обстоит. А то пальцы тут в постах растопыривал: это пережитки прошлого, такого сейчас нет, это не 90-е.
Brevnault
Говорят, авторитет "Свана" в "Крестах" настолько высок, что даже вертухаи несут в общак.
VVS.СПб
Получать с сидельцев это последнее дело. 21 век, обосрали всю идею. В наше время такого не было. В РФ даже преступность стала проституцией. Теперь и менты, как кенты. Позор ворам.
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