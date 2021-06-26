Лидера воровского «профкома» нашли в Петербурге. Полиция возбудила дело о высшей должности в преступной иерархии

Как стало известно «Фонтанке» 26 июня, дело о преступном иерархе по статье 210.1 УК возбудило Главное следственное управление ГУ МВД Петербурга и области.



Денис Квициани попал в петербургский СИЗО «Кресты» в апреле 2019 года после ареста за вымогательство. В июле того же года, по версии следствия, «вор в законе» Давид Герлиани назначил арестанта «положенцем» — лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии.

Квициани благодаря полномочиям стал лидером «профкома». В следственных изоляторах «Кресты», № 3 в Выборге Ленинградской области и № 5 на Арсенальной улице в Петербурге он назначил своих доверенных лиц «смотрящими» и наладил систему обязательных взносов в воровской профсоюз. Заключенные отдавали в «общак» деньги и материальные ценности.