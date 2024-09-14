Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+22°

облачно, без осадков

ощущается как +22

2 м/c,

ю-в.

 763мм 49%
Подробнее
1 Пробки
USD 90,93
EUR 100,80
Участники СВО в школе
Записки из Мурино
Куда пойти на выходных
Мессенджер для чиновников
Проект «Образование»
Крестный ход по Невскому
Выставочный центр «Дружба»
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Вторую фигурантку дела об отравлении на избирательных участках в Петербурге отпустили из-под стражи

Вторую фигурантку дела об отравлении на избирательных участках в Петербурге отпустили из-под стражи

591
2 комментария

Октябрьский районный суд Петербурга отпустил из-под стражи и ввел запрет на определенные действия еще одной фигурантке дела об отравлении на избирательных участках. Как сообщила Объединенная пресс-службу судов 13 сентября, речь идет о руководителе отдела горячего питания АО «Артис-Детское Питание» Оксане Ольховиковой.

По версии следствия, Ольховикова не проверила соблюдение температурных норм при обработке продуктов в комплексных обедах. Из-за этого отравились не менее пяти человек. Главу отдела «Артис-Детское Питание» задержали 12 сентября, обвинения против нее пока не выдвигались.

Ольховиковой запретили общаться с обвиняемыми, подозреваемыми, свидетелями и потерпевшими по делу.

Ранее в зале суда под запрет определенных действий была отпущена Ольга Андрианова, заведующая производством АО «Артис-Детское Питание».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Сила в Правде!!
14 сентября 2024, 00:20
детское питание...
почти бросил..)
14 сентября 2024, 00:40
Друзья, господа, товарищи, "Дело" - раскрыто! - А.., поподробнее? - Господи, Дети - Святое? - Кто же осмелится оспорить такое? Погоди-погоди, сразу люди набросятся на такое и.. забудут думать о "результате" "выборов"? И, постоянно же с людьми именно этот трюк они проделывают! - Господи, ну наконец-то и до Тебя дошло!..) - Чего же ты молчал?! - Думал, что всё Сам Знаешь Ты.. - С чего ты решил, что люди у меня в приоритете? - А.., кто, простите? - Человек! - Господи, так далеко зайдём мы..) - Ну, хочешь, скажи что.. Сверхчеловек!..) - Не-не, тут разное могут подумать, хотя и необоснованно..) Так что, закрываем Дело? - А чего тянуть?..) - Аминь..)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Открытие первых комьюнити-центров для общения соседей — Setl Комьюнити
13 сентября, 15:46
Новости компаний
Сестрорецкий курорт обновил мобильный интернет
13 сентября, 14:35
Новости компаний
Утром — кредит, вечером — первоначальный взнос
13 сентября, 13:35
ТОП 5
Новости компаний
Важней всего — порядок в доме
13 сентября, 18:00
В Выборгском районе завершили строительство жилой части крупного квартала у двух парков
13 сентября, 16:00
Открытие первых комьюнити-центров для общения соседей — Setl Комьюнити
13 сентября, 15:46
Беспроцентная рассрочка в сентябре от ЛСР
13 сентября, 15:10
Стартовали продажи видовых квартир в элитном жилом комплексе Grand View
13 сентября, 15:00
Сестрорецкий курорт обновил мобильный интернет
13 сентября, 14:35
Утром — кредит, вечером — первоначальный взнос
13 сентября, 13:35
«Главстрой Санкт-Петербург» выпустит первую профориентационную игру для малышей
13 сентября, 13:20
Как Мурино отметил День рождения
13 сентября, 11:15
Топ-менеджер «Ленстройтреста» стала одной из победительниц главной «волонтерской» премии Петербурга
12 сентября, 18:05
Виртуальная реальность приближает мечту
12 сентября, 18:00
«Малый бизнес — Большие возможности»: БСПБ выбирает лидера высокотехнологичного бизнеса Санкт-Петербурга 2024 года
12 сентября, 17:40