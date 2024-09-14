Вторую фигурантку дела об отравлении на избирательных участках в Петербурге отпустили из-под стражи

Октябрьский районный суд Петербурга отпустил из-под стражи и ввел запрет на определенные действия еще одной фигурантке дела об отравлении на избирательных участках. Как сообщила Объединенная пресс-службу судов 13 сентября, речь идет о руководителе отдела горячего питания АО «Артис-Детское Питание» Оксане Ольховиковой.

По версии следствия, Ольховикова не проверила соблюдение температурных норм при обработке продуктов в комплексных обедах. Из-за этого отравились не менее пяти человек. Главу отдела «Артис-Детское Питание» задержали 12 сентября, обвинения против нее пока не выдвигались.

Ольховиковой запретили общаться с обвиняемыми, подозреваемыми, свидетелями и потерпевшими по делу.

Ранее в зале суда под запрет определенных действий была отпущена Ольга Андрианова, заведующая производством АО «Артис-Детское Питание».

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