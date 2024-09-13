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    Небензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Киеву применять дальнобойное оружие

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    Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности 13 сентября заявил, что если западные страны разрешат Украине применять дальнобойное оружие по территории РФ, то таким образом они «начнут прямую войну с Россией».

    «Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией», — сказал Василий Небензя.

    По его словам, в таком случае РФ будет принимать ответные действия «со всеми вытекающими для западных агрессоров последствиями». Небензя отметил, что Запад уже не сможет переложить вину на Украину.

    Напомним, ранее Госдеп заявил, что США не готовы объявить о снятии ограничений для Киева на удары дальнобойным оружием вглубь территории России. При этом американский президент Джо Байден говорил, что этот вопрос прорабатывается «прямо сейчас».

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