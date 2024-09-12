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    Госдеп заявил, что США не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России

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    Вашингтон пока не готов объявить о снятии ограничений для Киева на удары дальнобойным оружием вглубь территории России. США не готовы спекулировать на этом, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель, передают 12 сентября РИА Новости.

    Патель подчеркнул, что на данный момент позиция американской администрации по этому вопросу не изменилась.

    На Западе широко обсуждается вопрос о снятии ограничений для Украины на удары вглубь России иностранным оружием. Президент РФ Владимир Путин, комментируя это, заявил, что такое разрешение будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине, поскольку сами ВСУ управлять современным высокоточным оружием не могут.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что вопрос о снятии ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России прорабатывается «прямо сейчас».

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