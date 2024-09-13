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    Военкора Поддубного выписали из больницы

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    Военкор ВГТРК Евгений Поддубный выписан из НИИ имени Склифосовского, где его лечили после ранения в Курской области. Об этом 13 сентября сообщают «Вести» и РИА Новости.

    7 августа журналист Евгений Поддубный был ранен в результате атаки беспилотника на автомобиль: он выпал из машины, покатившейся в кювет. Из Курска его привезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве и поместили в реанимацию. Сам он рассказал, что почти не помнит взрыв, но помнит огонь и выстрел. 22 августа Поддубному позвонил президент Путин, поздравил его с днем рождения, пожелал выздоровления и возвращения к работе.

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