Военкора Поддубного выписали из больницы

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный выписан из НИИ имени Склифосовского, где его лечили после ранения в Курской области. Об этом 13 сентября сообщают «Вести» и РИА Новости.

7 августа журналист Евгений Поддубный был ранен в результате атаки беспилотника на автомобиль: он выпал из машины, покатившейся в кювет. Из Курска его привезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве и поместили в реанимацию. Сам он рассказал, что почти не помнит взрыв, но помнит огонь и выстрел. 22 августа Поддубному позвонил президент Путин, поздравил его с днем рождения, пожелал выздоровления и возвращения к работе.