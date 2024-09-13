Магнитосферу Земли продолжит штормить сегодня и в выходные

Начавшаяся вчера магнитная буря продолжается до сих пор, то есть до утра пятницы, 13 сентября, сообщает центр «ФОБОС».
Минувшим вечером интенсивность бури достигала класса G3 (сильная магнитная буря), ночью состояние геомагнитного поля менялось от умеренной до слабой магнитной бури (G2–G1). Благодаря этому полярные сияния были обширными: в России южная граница достигала 52-го градуса северной широты, что соответствует Воронежской области. «Фонтанка» показывала, какое сияние наблюдали в Петербурге и Ленобласти поздно вечером. А вот что было ночью.
Утром 13 сентября продолжается слабая магнитная буря — класс G1. В течение дня возможны бури слабой и умеренной интенсивности (G1-G2). В субботу временами, в основном в первой половине дня, ожидаются также слабые магнитные бури класса G1. В воскресенье геомагнитное поле, по прогнозу, останется слабо возмущенным. И только в начале следующей недели магнитосфера планеты должна вернуться в спокойное состояние.
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