Магнитосферу Земли продолжит штормить сегодня и в выходные

Начавшаяся вчера магнитная буря продолжается до сих пор, то есть до утра пятницы, 13 сентября, сообщает центр «ФОБОС» .

Минувшим вечером интенсивность бури достигала класса G3 (сильная магнитная буря), ночью состояние геомагнитного поля менялось от умеренной до слабой магнитной бури (G2–G1). Благодаря этому полярные сияния были обширными: в России южная граница достигала 52-го градуса северной широты, что соответствует Воронежской области. «Фонтанка» показывала, какое сияние наблюдали в Петербурге и Ленобласти поздно вечером. А вот что было ночью.