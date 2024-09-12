В Петербурге и Ленобласти любуются северным сиянием. Показываем яркие краски в небе

В небе над Петербургом и Ленинградской областью в ночь с 12 на 13 сентября можно наблюдать северное сияние. Кадрами природного явления с «Фонтанкой» поделились читатели.

Над двумя регионами показались яркие всполохи в зеленых и розовых оттенках. В Петербурге северное сияние запечатлели в том числе в Приморском и Курортном районах.

«Короткое было сияние, но красивое», - написала читательница Татьяна. В 47-м регионе, со слов жителей, сияние было чуть красочнее, чем в городе. «Восхитительно сияло», - написала читательница из Всеволожского района.

Ранее «Фонтанка» писала, что после северного сияния ожидается магнитная буря. Как указали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ со ссылкой на результаты моделирования третьего из произошедших за последние дни выбросов солнечной плазмы, который с вероятностью 99.9 % на этот раз ударит по планете, пик бури ожидается в 3–4 часа ночи.

