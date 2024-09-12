Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+23°

облачно, без осадков

ощущается как +24

1 м/c,

вос.

 762мм 69%
Подробнее
1 Пробки
USD 91,11
EUR 100,39
Выставочный центр «Дружба»
Перекрытия в Петербурге
Проект «Образование»
Как работает помощь беженцам
Куда спрятать сбережения
Новый путепровод
Какие сейчас стипендии
Рейтинги «Фонтанки»
Общество В Петербурге и Ленобласти любуются северным сиянием. Показываем яркие краски в небе

В Петербурге и Ленобласти любуются северным сиянием. Показываем яркие краски в небе

254
Написать комментарий

В небе над Петербургом и Ленинградской областью в ночь с 12 на 13 сентября можно наблюдать северное сияние. Кадрами природного явления с «Фонтанкой» поделились читатели.

1 из 8

Над двумя регионами показались яркие всполохи в зеленых и розовых оттенках. В Петербурге северное сияние запечатлели в том числе в Приморском и Курортном районах.

«Короткое было сияние, но красивое», - написала читательница Татьяна. В 47-м регионе, со слов жителей, сияние было чуть красочнее, чем в городе. «Восхитительно сияло», - написала читательница из Всеволожского района.

Ранее «Фонтанка» писала, что после северного сияния ожидается магнитная буря. Как указали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ со ссылкой на результаты моделирования третьего из произошедших за последние дни выбросов солнечной плазмы, который с вероятностью 99.9 % на этот раз ударит по планете, пик бури ожидается в 3–4 часа ночи.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Топ-менеджер «Ленстройтреста» стала одной из победительниц главной «волонтерской» премии Петербурга
12 сентября, 18:05
Новости компаний
Петербуржцы готовятся к учебному году даже в сентябре
10 сентября, 17:50
Новости компаний
Урбан-тур от Setl Group объединил более 20 застройщиков из разных регионов страны
9 сентября, 17:30
ТОП 5
Новости компаний
Топ-менеджер «Ленстройтреста» стала одной из победительниц главной «волонтерской» премии Петербурга
12 сентября, 18:05
Виртуальная реальность приближает мечту
12 сентября, 18:00
«Малый бизнес — Большие возможности»: БСПБ выбирает лидера высокотехнологичного бизнеса Санкт-Петербурга 2024 года
12 сентября, 17:40
Апарт-отель Ladozhsky Avenir подключили к глобальной сети
12 сентября, 14:45
Свободная планировка: благо или лишние заботы?
11 сентября, 18:00
В квартале Plus Пулковский поднимаются новые дома
11 сентября, 17:20
Клубный дом Bakunina 33 — плюс один этаж
11 сентября, 17:05
Мобильное приложение Банка «Санкт-Петербург» для бизнеса вошло в топ-10
11 сентября, 16:05
В строящемся квартале Respect растут масштабы монолитных работ
11 сентября, 15:00
В Шувалово открылась выставка оживающих картин «Питер и вода»
11 сентября, 14:25
«Образцовые кварталы» готовы к отопительному сезону на 100%
10 сентября, 18:00
Петербуржцы готовятся к учебному году даже в сентябре
10 сентября, 17:50