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Общество Солнце всё же ударит по Земле с третьей попытки и вызовет магнитную бурю. Ловите северное сияние

Солнце всё же ударит по Земле с третьей попытки и вызовет магнитную бурю. Ловите северное сияние

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3 комментария

Магнитная буря ожидается на Земле в ночь с 12 на 13 сентября. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ со ссылкой на результаты моделирования третьего из произошедших за последние дни выбросов солнечной плазмы, который с вероятностью 99.9 % на этот раз ударит по планете.

Выброс направлен точно на Землю. Ошибка может быть только во времени прихода солнечных масс и в силе удара, сообщает Лаборатория. Расчеты показывают, что солнечное вещество достигнет нашей планеты около 22 часов по московскому времени. Пик бури ожидается в 3–4 часа ночи, когда до Земли дойдет плотное ядро облака. Ученые советуют вечером смотреть на небо, в котором можно будет увидеть северное сияние.

Сила бури в максимуме пока ожидается умеренная — уровень 1–2 по 5-балльной шкале с вероятностью такого сценария около 70%. Примерно 15% составляет возможность бури уровня 3 и выше.

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Комментарии
3
Панкихой
12 сентября 2024, 01:57
Спят леса и селения Небеса и сомнения - Но сиянье обрушится вниз Станет твоей судьбой
Сила в Правде!!
12 сентября 2024, 01:34
северное сияние всегда было и когда "учёных" не было оно как ни странно тоже было.
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