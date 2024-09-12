Солнце всё же ударит по Земле с третьей попытки и вызовет магнитную бурю. Ловите северное сияние

Магнитная буря ожидается на Земле в ночь с 12 на 13 сентября. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ со ссылкой на результаты моделирования третьего из произошедших за последние дни выбросов солнечной плазмы, который с вероятностью 99.9 % на этот раз ударит по планете.

Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ

Выброс направлен точно на Землю. Ошибка может быть только во времени прихода солнечных масс и в силе удара, сообщает Лаборатория. Расчеты показывают, что солнечное вещество достигнет нашей планеты около 22 часов по московскому времени. Пик бури ожидается в 3–4 часа ночи, когда до Земли дойдет плотное ядро облака. Ученые советуют вечером смотреть на небо, в котором можно будет увидеть северное сияние.

Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ







Сила бури в максимуме пока ожидается умеренная — уровень 1–2 по 5-балльной шкале с вероятностью такого сценария около 70%. Примерно 15% составляет возможность бури уровня 3 и выше.

