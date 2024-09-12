Навка попросила у государства 29,5 млн. Деньги пойдут на ледовое шоу по мотивам Гоголя

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка запросила грант на проведение своего ледового шоу «Вечера на Хуторе». С заявкой можно ознакомиться на сайте Президентского фонда культурных инициатив. Навка просит у государства 29,5 млн рублей. Сумма софинансирования проекта составляет 134,7 млн рублей.

В обосновании указано, что программа ледового шоу будет организована по мотивам повестей писателя Николая Гоголя, а участвовать в нем пригласят олимпийских чемпионов. Представление объединит в себе фигурное катание, театр, музыку и сценографию.

«Проект стимулирует интерес к фигурному катанию, театральному искусству и музыке», — говорится в обосновании проекта.

Ледовое шоу планируют показать в Петербурге с сентября 2025-го по февраль 2026 года.

Напомним, в прошлом году Татьяна Навка просила грант в размере 58 млн рублей на проведение ледовых представлений «Руслан и Людмила», «История любви Шахерезады», «Лебединое озеро», «Аленький цветочек» и «Спящая красавица».