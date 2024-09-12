Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +26

1 м/c,

ю-в.

 761мм 60%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,11
EUR 100,39
Выставочный центр «Дружба»
Перекрытия в Петербурге
Проект «Образование»
Как работает помощь беженцам
Куда спрятать сбережения
Новый путепровод
Какие сейчас стипендии
Рейтинги «Фонтанки»
Спорт Навка попросила у государства 29,5 млн. Деньги пойдут на ледовое шоу по мотивам Гоголя

Навка попросила у государства 29,5 млн. Деньги пойдут на ледовое шоу по мотивам Гоголя

2 478
16 комментариев

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка запросила грант на проведение своего ледового шоу «Вечера на Хуторе». С заявкой можно ознакомиться на сайте Президентского фонда культурных инициатив. Навка просит у государства 29,5 млн рублей. Сумма софинансирования проекта составляет 134,7 млн рублей.

В обосновании указано, что программа ледового шоу будет организована по мотивам повестей писателя Николая Гоголя, а участвовать в нем пригласят олимпийских чемпионов. Представление объединит в себе фигурное катание, театр, музыку и сценографию.

«Проект стимулирует интерес к фигурному катанию, театральному искусству и музыке», — говорится в обосновании проекта.

Ледовое шоу планируют показать в Петербурге с сентября 2025-го по февраль 2026 года.

Напомним, в прошлом году Татьяна Навка просила грант в размере 58 млн рублей на проведение ледовых представлений «Руслан и Людмила», «История любви Шахерезады», «Лебединое озеро», «Аленький цветочек» и «Спящая красавица».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY17
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
Garik.Maremanov.1-1
12 сентября 2024, 18:23
Вообще оборзели эти "патриоты". Шаману 15 млн из госбюджета за концерт, теперь Навке. И это в стране, в которой пенсионеры нищенствуют на свои 15-17 тыс. руб. в месяц.
Cashmare
12 сентября 2024, 18:24
а чё, муж не зарабатывает?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Топ-менеджер «Ленстройтреста» стала одной из победительниц главной «волонтерской» премии Петербурга
12 сентября, 18:05
Новости компаний
Виртуальная реальность приближает мечту
12 сентября, 18:00
Новости компаний
«Малый бизнес — Большие возможности»: БСПБ выбирает лидера высокотехнологичного бизнеса Санкт-Петербурга 2024 года
12 сентября, 17:40
ТОП 5
Новости компаний
Топ-менеджер «Ленстройтреста» стала одной из победительниц главной «волонтерской» премии Петербурга
12 сентября, 18:05
Виртуальная реальность приближает мечту
12 сентября, 18:00
«Малый бизнес — Большие возможности»: БСПБ выбирает лидера высокотехнологичного бизнеса Санкт-Петербурга 2024 года
12 сентября, 17:40
Апарт-отель Ladozhsky Avenir подключили к глобальной сети
12 сентября, 14:45
Свободная планировка: благо или лишние заботы?
11 сентября, 18:00
В квартале Plus Пулковский поднимаются новые дома
11 сентября, 17:20
Клубный дом Bakunina 33 — плюс один этаж
11 сентября, 17:05
Мобильное приложение Банка «Санкт-Петербург» для бизнеса вошло в топ-10
11 сентября, 16:05
В строящемся квартале Respect растут масштабы монолитных работ
11 сентября, 15:00
В Шувалово открылась выставка оживающих картин «Питер и вода»
11 сентября, 14:25
«Образцовые кварталы» готовы к отопительному сезону на 100%
10 сентября, 18:00
Петербуржцы готовятся к учебному году даже в сентябре
10 сентября, 17:50