Навка подала заявку в президентский фонд на грант в 58 млн рублей для проведения ледовых шоу

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка подала заявку на получение гранта в размере 58,371 миллионов рублей в Президентский фонд культурных инициатив на организацию ледовых шоу в 2024–2025 годах. Эта заявка опубликована 15 сентября на сайте фонда.



Компания Татьяны Навки просит финансирование для проведения следующих ледовых представлений: «Руслан и Людмила», «История любви Шахерезады», «Лебединое озеро», «Аленький цветочек» и «Спящая красавица».

В описании проекта отмечается, что серия грандиозных ледовых шоу представляет собой успешное сочетание бессмертных классических произведений, мастерства выдающихся российских фигуристов и современных сценических технологий. Проект также акцентирует важность популяризации проектов мирового уровня, демонстрирующих слияние культурных и спортивных традиций поколений и разнообразие методов передачи российских культурных ценностей.