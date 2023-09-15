Навка подала заявку в президентский фонд на грант в 58 млн рублей для проведения ледовых шоу

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка подала заявку на получение гранта в размере 58,371 миллионов рублей в Президентский фонд культурных инициатив на организацию ледовых шоу в 2024–2025 годах. Эта заявка опубликована 15 сентября на сайте фонда.
Компания Татьяны Навки просит финансирование для проведения следующих ледовых представлений: «Руслан и Людмила», «История любви Шахерезады», «Лебединое озеро», «Аленький цветочек» и «Спящая красавица».
В описании проекта отмечается, что серия грандиозных ледовых шоу представляет собой успешное сочетание бессмертных классических произведений, мастерства выдающихся российских фигуристов и современных сценических технологий. Проект также акцентирует важность популяризации проектов мирового уровня, демонстрирующих слияние культурных и спортивных традиций поколений и разнообразие методов передачи российских культурных ценностей.
Для реализации данного проекта планируется использовать средства в размере 264,355 миллионов рублей, из которых 58,371 миллионов рублей — в форме гранта, а остальные 205,984 миллиона рублей — в качестве софинансирования.
В апреле 2023 года Татьяна Навка также подавала другую заявку на проведение шоу на 2023–2024 год на сумму 59,97 миллионов рублей, но данный проект не получил финансовой поддержки.
В 2022 году компания Татьяны Навки выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив на 14,44 миллиона рублей на организацию шоу «Руслан и Людмила» в Луганске. Она выразила надежду на участие всех своих ведущих артистов в этом представлении. В частности, роль Людмилы должна была исполнить олимпийская чемпионка Алина Загитова. Однако шоу так и не состоялось. Навка объяснила это тем, что не могла поставить под угрозу безопасность своей команды.