    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 15

    1 м/с, сев

    767мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.16eur103.23

    Навка подала заявку в президентский фонд на грант в 58 млн рублей для проведения ледовых шоу

    926
    37 комментариев

    Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка подала заявку на получение гранта в размере 58,371 миллионов рублей в Президентский фонд культурных инициатив на организацию ледовых шоу в 2024–2025 годах. Эта заявка опубликована 15 сентября на сайте фонда.

    Компания Татьяны Навки просит финансирование для проведения следующих ледовых представлений: «Руслан и Людмила», «История любви Шахерезады», «Лебединое озеро», «Аленький цветочек» и «Спящая красавица».

    В описании проекта отмечается, что серия грандиозных ледовых шоу представляет собой успешное сочетание бессмертных классических произведений, мастерства выдающихся российских фигуристов и современных сценических технологий. Проект также акцентирует важность популяризации проектов мирового уровня, демонстрирующих слияние культурных и спортивных традиций поколений и разнообразие методов передачи российских культурных ценностей.

    Для реализации данного проекта планируется использовать средства в размере 264,355 миллионов рублей, из которых 58,371 миллионов рублей — в форме гранта, а остальные 205,984 миллиона рублей — в качестве софинансирования.

    В апреле 2023 года Татьяна Навка также подавала другую заявку на проведение шоу на 2023–2024 год на сумму 59,97 миллионов рублей, но данный проект не получил финансовой поддержки.

    В 2022 году компания Татьяны Навки выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив на 14,44 миллиона рублей на организацию шоу «Руслан и Людмила» в Луганске. Она выразила надежду на участие всех своих ведущих артистов в этом представлении. В частности, роль Людмилы должна была исполнить олимпийская чемпионка Алина Загитова. Однако шоу так и не состоялось. Навка объяснила это тем, что не могла поставить под угрозу безопасность своей команды.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Ледовое шоу
    ЛАЙК1
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ12
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 37

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    37
    close