«Хорёк, нападающий на маленькую ящерицу, замершую на тыкве». Эрмитаж купил важный голландский пейзаж

Государственный Эрмитаж 12 сентября рассказал о новом приобретении — в собрание музея в скором времени поступит «Пейзаж с садовой вазой» кисти Матиаса Витхоза, голландского художника второй половины XVII столетия.
В музее пояснили, что ранее в собрании Эрмитажа имелась только одна картина Витхоза — «Цветы, ёж и лягушка», но значительно меньших размеров и другого типа — «лесной натюрморт». В других российских музеях есть лишь ещё две работы этого автора, а потому «пополнение эрмитажной коллекции столь значимым произведением голландской живописи — большая удача».
Картина с видом роскошного «увеселительного» парка наполнена подтекстами.
«На переднем плане слева изображён ствол старого дерева, увитый побегами и плодами тыквы, — описывают в музее. — Справа — карминно-красные цветы амаранта, ниспадающие из садовой вазы. Постаментом служит древнеримская урна, украшенная изображением птицы и букраниями. Высокие подсолнухи, чертополох, опиумный мак, жёлтые восточные лилии, мальва, ежевика — излюбленные цветы Витхоза — причудливо соседствуют друг с другом. Все эти мотивы отличаются каллиграфической точностью исполнения и имеют символический подтекст. Мир флоры дополняют искусно помещённые в центре мелкие животные — лесной хорёк, нападающий на маленькую ящерицу, замершую на тыкве. Чуть в глубине видна разрушенная база античной колонны, а на дальнем плане — пейзаж в свете заката и очертания виллы Мадама».
Ранее Эрмитаж расшифровал символизм выбора предметов на натюрмортах на выставке «ARS VIVENDI. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века». Она работает последние дни — до 15 сентября.