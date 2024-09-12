«Хорёк, нападающий на маленькую ящерицу, замершую на тыкве». Эрмитаж купил важный голландский пейзаж

Государственный Эрмитаж 12 сентября рассказал о новом приобретении — в собрание музея в скором времени поступит «Пейзаж с садовой вазой» кисти Матиаса Витхоза, голландского художника второй половины XVII столетия.



В музее пояснили, что ранее в собрании Эрмитажа имелась только одна картина Витхоза — «Цветы, ёж и лягушка», но значительно меньших размеров и другого типа — «лесной натюрморт». В других российских музеях есть лишь ещё две работы этого автора, а потому «пополнение эрмитажной коллекции столь значимым произведением голландской живописи — большая удача».

