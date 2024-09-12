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Авто Водителям — перекрытия, пешеходам — проход. В Ленобласти отремонтируют побитый экскаватором путепровод над М-11

Водителям — перекрытия, пешеходам — проход. В Ленобласти отремонтируют побитый экскаватором путепровод над М-11

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Ремонт до зимы закроет путепровод над платной трассой М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленобласти. Водителям придется потесниться и на самой трассе, а для пешеходов сделают проход.

Речь идет о путепроводе на дороге между Ушаками и Гришкино, который проходит над 629-м километром трассы М-11. С 18 сентября до середины декабря он закрывается на ремонт, сообщает 12 сентября дорожный комитет Ленобласти. На время работ там также полностью закроют участок М-11 в направлении Москвы, движение будет осуществляться по проезжей части в сторону Петербурга — по одной полосе в каждом направлении, сообщает ГК «Автодор». А для пешеходов на путепроводе договорились установить пешеходную галерею, по которой можно будет перейти через мост.

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«Гравийный участок дороги от Андрианово до Гришкино и асфальтовый от Гришкино до Тосно сейчас на особом контроле у обслуживающей организации. Продолжаются обеспыливание, срезка обочин и ямочный ремонт», — рассказали в дорожном комитете.

Ремонт путепроводу потребовался после ДТП. По скоростной дороге под ним провезли экскаватор с поднятой стрелой, и она пробила бетонные балки моста до арматуры, отмечают в ведомстве. Новые балки для путепровода привезут из Подпорожья.

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