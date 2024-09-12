Водителям — перекрытия, пешеходам — проход. В Ленобласти отремонтируют побитый экскаватором путепровод над М-11

Речь идет о путепроводе на дороге между Ушаками и Гришкино, который проходит над 629-м километром трассы М-11. С 18 сентября до середины декабря он закрывается на ремонт, сообщает 12 сентября дорожный комитет Ленобласти. На время работ там также полностью закроют участок М-11 в направлении Москвы, движение будет осуществляться по проезжей части в сторону Петербурга — по одной полосе в каждом направлении, сообщает ГК «Автодор». А для пешеходов на путепроводе договорились установить пешеходную галерею, по которой можно будет перейти через мост.