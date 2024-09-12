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    В отношении 16-летнего водителя «Фольксвагена», сбившего насмерть пешехода в Мурино, возбудили уголовное дело

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    Во Всеволожском районе Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего водителя после смертельного ДТП в Мурино, сообщает 12 сентября СУ СКР по Ленобласти.

    Авария произошла 11 сентября на улице Шувалова возле дома №15. Подросток, находясь за рулем «Фольксвагена», сбил 24-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть в неположенном месте.

    «В результате ДТП пострадавший скончался на месте происшествия», — отметили в СУ СКР по Ленинградской области.

    Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение ПДД лицом, не имеющим права управления ТС, повлекшее гибель человека».

    Напомним, авария произошла ближе к полуночи. Удар был такой, что у машины оказался смят капот, а лобовое стекло разбито. Со слов очевидца, автомобиль проехал метров сто с телом на крыше. Водитель настаивал, что пешеход был пьян.

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