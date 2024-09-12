«Ехал с телом на крыше». «Фольксваген» насмерть сбил пешехода в Мурино

Смертельная авария произошла во Всеволожском районе Ленобласти незадолго до полуночи 11 сентября. Разбитая машина с телом на крыше стоит в Мурино, водитель — в слезах.
Как сообщил «Фонтанке» читатель, «Фольксваген Поло» сбил мужчину, выбежавшего на дорогу у дома №13 на улице Шувалова. Удар был такой, что у машины оказался смят капот, лобовое стекло разбито.
Пешехода забросило на автомобиль. По словам очевидца, «Фольксваген» проехал с телом на крыше метров сто.
«Водитель молодой рыдает. Настаивает, что пешеход был пьян. Но, надо сказать, что и сам он летел далеко не на 60 км/ч», — рассказал читатель.
На месте аварии работают полицейские и медики.
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