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    Подросток показал, как насиловал девочку в петербургском парке: видео

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    Юный иностранец, обвиняемый в надругательстве над 12-летней девочкой в парке в Красносельском районе Петербурга, повторил свои действия в момент преступления перед следователями. Видео с участием 15-летнего юноши опубликовала пресс-служба ГСУ СК по городу 11 сентября.

    Инцидент произошел днем 9 сентября в парке у дома 22к1 по улице Добровольцев. Следствием установлено, что злоумышленник напал на 12-летнюю девочку и повалил ее на землю. После, угрожая ножом, он «совершил в отношении нее изнасилование и иные действия сексуального характера, а также похитил принадлежащий ей мобильный телефон».

    ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

    В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ранее была информация, что юноше 17 лет.

    О случившемся в полицию в тот же день сообщила мать пострадавшей, гражданка Таджикистана. Подозреваемого в преступлении задержали по горячим следам, им оказался соотечественник потерпевшей. По данному факту возбуждены уголовные дела о разбое, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Сейчас фигуранту предъявлено обвинение, следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. За эти преступления уголовная ответственность наступает с 14 лет.

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