Подросток показал, как насиловал девочку в петербургском парке: видео

Юный иностранец, обвиняемый в надругательстве над 12-летней девочкой в парке в Красносельском районе Петербурга, повторил свои действия в момент преступления перед следователями. Видео с участием 15-летнего юноши опубликовала пресс-служба ГСУ СК по городу 11 сентября .

Инцидент произошел днем 9 сентября в парке у дома 22к1 по улице Добровольцев. Следствием установлено, что злоумышленник напал на 12-летнюю девочку и повалил ее на землю. После, угрожая ножом, он «совершил в отношении нее изнасилование и иные действия сексуального характера, а также похитил принадлежащий ей мобильный телефон».

