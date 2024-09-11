Подросток показал, как насиловал девочку в петербургском парке: видео

Юный иностранец, обвиняемый в надругательстве над 12-летней девочкой в парке в Красносельском районе Петербурга, повторил свои действия в момент преступления перед следователями. Видео с участием
Инцидент произошел днем 9 сентября в парке у дома 22к1 по улице Добровольцев. Следствием установлено, что злоумышленник напал на
ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ранее была информация, что юноше
О случившемся в полицию в тот же день сообщила мать пострадавшей, гражданка Таджикистана. Подозреваемого в преступлении задержали по горячим следам, им оказался соотечественник потерпевшей. По данному факту возбуждены уголовные дела о разбое, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Сейчас фигуранту предъявлено обвинение, следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. За эти преступления уголовная ответственность наступает