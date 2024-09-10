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    Полиция Петербурга ищет юношу, о котором девочка рассказала как о насильнике с ножом

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    2 комментария

    Гражданка Таджикистана пожаловалась в полицию на насильника, который надругался над ее 12-летней дочерью в Красносельском районе Петербурга.

    Как стало известно «Фонтанке» 10 сентября, женщина обратилась в правоохранительные органы накануне днем. Иностранка рассказала, что около трех часов дня в парке рядом с домом 22 по улице Добровольцев неизвестный совершил половой акт с ее дочкой, угрожая ножом и применяя физическую силу. По словам школьницы, насиловал ее юноша 16–18 лет со смуглой кожей.

    Потерпевшая была осмотрена в детской больнице имени Филатова. В удовлетворительном состоянии девочку отпустили домой. Уголовное дело пока не возбуждено.

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    Комментарии 2

    27463745110 Сен 2024 в 08:39
    земляки...
    +1−0
    VKuser1533535510 Сен 2024 в 08:34
    Почему бы ей не обратится в диаспору с данным заявлением.
    +2−1
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