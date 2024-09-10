Полиция Петербурга задержала подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки

Полицейские по горячим следам задержали 17-летнего мигранта, подозреваемого в надругательстве над 12-летней дочерью гражданки Таджикистана. По данному факту возбуждены уголовные дела о разбое, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Об этом 10 сентября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел накануне днем в парке у дома 22к1 по улице Добровольцев. 34-летняя иностранка рассказала, что неизвестный отобрал у ее 12-летней дочки телефон под угрозой ножа и надругался с применением силы.

Задержанный юноша оказался соотечественником потерпевшей. Подросток передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.

