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Происшествия Полиция Петербурга задержала подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки

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2 комментария

Полицейские по горячим следам задержали 17-летнего мигранта, подозреваемого в надругательстве над 12-летней дочерью гражданки Таджикистана. По данному факту возбуждены уголовные дела о разбое, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Об этом 10 сентября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел накануне днем в парке у дома 22к1 по улице Добровольцев. 34-летняя иностранка рассказала, что неизвестный отобрал у ее 12-летней дочки телефон под угрозой ножа и надругался с применением силы.

Задержанный юноша оказался соотечественником потерпевшей. Подросток передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.

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Комментарии
4
282062675
10 сентября 2024, 10:20
Отдельная рубрика: таджикские новости
VKuser174198221
10 сентября 2024, 10:13
Не могу понять: а зачем в России потерпевшая? А зачем в России злодей? Что они здесь вообще делают?
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