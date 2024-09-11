Экс-депутата Госдумы Пономарева* заочно осудили на 10 лет за фейки об армии и оправдание терроризма

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил экс-депутата Госдумы Илью Пономарева* к 10 годам колонии общего режима, сообщает 11 сентября пресс-служба столичного Следственного комитета. Его признали виновным в распространении фейков об армии и оправдании терроризма.
По данным следствия, в 2022 году Илья Пономарев, находясь на Украине, участвовал в трансляции в интернете и давал интервью, где сообщал ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации. Его некоторые утверждения сочли оправданием терроризма в России.
Напомним, Илья Пономарев был депутатом Госдумы РФ, являлся членом фракции «Справедливая Россия» и Совета Левого фронта. В марте 2014 года он стал единственным, кто проголосовал в Госдуме против присоединения Крыма к России. В июне того же года Пономарев уехал в США. В апреле 2015 года его лишили депутатской неприкосновенности для расследования по делу о растрате средств фонда «Сколково». СК возбудил уголовное дело в отношении политика.
В 2019 году Илье Пономареву предоставили украинское гражданство. Он говорил, что живет в Киеве и занимается привлечением инвестиций на Украину. В августе 2022 года Пономарев был заочно арестован за фейки об армии.
*Признан в РФ иностранным агентом.